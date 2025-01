El Barça, que sigue sin poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga EA Sports, ya ha recibido una respuesta prácticamente definitiva por parte del Consejo Superior de Deportes. El CSD recibió, a primera hora de este martes, la petición de una cautelarísima por parte del Barça de Laporta, que alegaba que Dani Olmo y Pau Víctor debían ser inscritos. El Barça ha agotado su última vía deportiva, que ya ha sido revisada por el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes: Dani Olmo ya conoce la respuesta.

El Barça ha entregado, este martes a primera hora, un recurso integrado por 52 páginas y más de 60 documentos para que el Gobierno apruebe la inscripción de Olmo y Víctor. En este caso, el Barça esperaba que el CSD, liderado por José Manuel Rodríguez, revocará la decisión de la RFEF y de LaLiga, algo que parecía muy complicado. De hecho, el Barça ya conoce la última hora llegada desde Madrid: Dani Olmo y Pau Víctor, ambos en Yeda a la espera de una resolución, ya conocen su futuro.

El Barça alega, ante el CSD, una mala aplicación del reglamento federativo por parte de LaLiga EA Sports y RFEF, pero cabe recordar que el propio CSD validó dichas normativas. El Barça esperaba que el CSD aprobará la creación de nuevas licencias federativas para Dani Olmo y Pau Víctor, pero la respuesta ha sido confirmada y ya sentencia a ambos jugadores. El Barça ya conoce la última hora por parte del CSD: todavía no es oficial, pero sí que ha sido confirmada en 'petit comité' y genera mucha preocupación.

ÚLTIMA HORA: el CSD responde al Barça, Dani Olmo ya sabe qué pasará con su inscripción

El Barça confirma que, según fuentes del Consejo Superior de Deportes, la resolución vinculada a dicha cautelarísima debería publicarse a finales de esta semana, pero la última hora no cesa. En este sentido, 'e-Notícies' puede confirmar que el Barça ya sabe que el CSD no les otorgará la cautelarísima y que, por consiguiente, Dani Olmo y Pau Víctor no estarán inscritos. Esta decisión de urgencia por parte del CSD llega provocada por las prisas del Barça, que esperaba poder recibir la cautelarísima para que Dani Olmo y Pau Víctor disputaran la Supercopa.

Días navideños en la Ciudad Condal, pero la actividad en el Barça no cesa, pues el equipo ya está en Arabia para disputar la Supercopa y Dani Olmo no está inscrito. Joan Laporta sigue siendo optimista con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga EA Sports, pero lo cierto es que sigue sin ver la luz de forma definitiva. El Barça esperaba una respuesta positiva por parte del CSD, pero esta no ha llegado y, por ende, ni el egarense ni el de Sant Cugat jugarán la Supercopa de España.

El Barça no llegó a tiempo durante el pasado 31 de diciembre de 2024 y, por consiguiente, Dani Olmo y Pau Víctor no fueron inscritos en LaLiga de Javier Tebas. El Barça se acogió a que "presentó los documentos necesarios para volver al 1:1 a tiempo", pero la patronal de clubes no lo vio así y, por ende, denegó la inscripción. Ahora el CSD también le ha denegado la cautelarísima al Barça, por lo que la última vía existente es acudir a la justicia ordinaria, que daría una respuesta en 15 días.