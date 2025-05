Bomba, Pep Guardiola posa en un compromís al Manchester City: 'Si passa això, me'n vaig'

La temporada 2024-2025 està resultant especialment complicada per a Pep Guardiola i el Manchester City. Després de dominar la Premier League durant més de cinc anys, l'equip anglès travessa una crisi de resultats i joc. Ara, el City lluita per assegurar la seva presència en la pròxima Champions, un escenari inesperat per a un equip acostumat a lluitar per tots els títols.

Aquesta davallada obliga el Manchester City a plantejar-se canvis profunds, tanmateix, Pep Guardiola no figura entre les baixes previstes. El tècnic català va renovar el seu contracte fa només uns mesos i el seu compromís sembla ferm, encara que amb condicions molt clares. La seva última declaració pública ha sorprès tant a aficionats com a experts.

Pep Guardiola marca les seves condicions per seguir al Manchester City

En la seva última intervenció, Pep Guardiola va confirmar que té ganes i energia per continuar al capdavant del City. Però no està disposat a fer-ho a qualsevol preu. La seva principal petició és que la renovació de la plantilla es dugui a terme amb control:"He dit al club que no vull una plantilla més gran".

L'entrenador espanyol vol un projecte sòlid i clar, sense incerteses ni plantilles inflades."No vull haver de deixar cinc o sis jugadors a la graderia, no vull això, me n'aniria", ha dit taxativament Pep Guardiola.

"Si fem una plantilla més petita, em quedo. És impossible que doni la meva ànima als jugadors si s'han de quedar a la graderia i no jugar". Una condició taxativa que posa en alerta la directiva del Manchester City i obre un escenari de tensió interna.

És evident que el City necessita renovar la seva plantilla per recuperar el nivell, però ha de fer-ho respectant les exigències de Pep Guardiola. Només així es mantindrà un ambient d'estabilitat i confiança que el club necessita urgentment.

El Barça s'il·lusiona amb una petita possibilitat

Mentrestant, al Barça se segueix de prop aquesta situació amb atenció i il·lusió. El possible retorn de Pep Guardiola a la banqueta culé és un tema recurrent entre aficionats i mitjans. Tot i que Hansi Flick ocupa actualment la direcció tècnica del Barça, la porta mai es tanca per al tècnic català.

L'anunci de Pep, amb aquest ultimàtum, alimenta els rumors i desitjos al Camp Nou. El Barça somia amb recuperar un dels seus entrenadors més exitosos per tornar al club al lloc que mereix. Sens dubte, la figura de Guardiola continua sent una referència absoluta a l'entitat catalana.