Traït, Robert Lewandowski confirma que ho deixa: 'No jugaré més'

Robert Lewandowski segueix demostrant que als seus gairebé 37 anys continua sent un dels millors golejadors del futbol mundial. El davanter polonès ve de fer una excel·lent campanya en què ha estat capaç d'anotar la xifra de 42 gols en 52 partits. Robert ha demostrat que es cuida perfectament i que té corda per estona.

De fet, fa només uns dies va sortir a la llum un informe que indicava que l'edat biològica del culer és de 30 anys. Robert Lewandowski és una fera competitiva: porta tota la seva carrera competint al màxim nivell i collint grans èxits tant col·lectius com individuals. Encara no pensa en la retirada, al Barça el necessiten.

Joan Laporta ho tenia clar: va renovar el seu contracte un any més i de moment considera innecessari buscar-li un substitut. Tanmateix, tot i que Robert Lewandowski és feliç a Barcelona, les coses són diferents amb la seva selecció nacional. El golejador culer ha confirmat que no tornarà a competir amb Polònia mentre Michal Probierz segueixi sent el seleccionador.

Robert Lewandowski renuncia a la Selecció Polonesa

El '9' del FC Barcelona ha explicat de manera detallada els motius d'aquesta renúncia: considera que se l'ha faltat al respecte. Les seves discrepàncies amb el seleccionador l'han portat a prendre aquesta decisió, no es tracta d'una rebequeria del golejador sinó d'una decisió molt reflexionada. I és que, segons ell mateix ha explicat, li han tret la capitania de la Selecció Polonesa sense cap motiu i de males maneres.

Robert Lewandowski, el jugador més determinant de Polònia, ha anotat 85 gols en 185 partits amb la seva selecció nacional. Tanmateix, per sorpresa de tothom, ha decidit no tornar fins que el seleccionador se'n vagi. Una decisió que podria costar-li participar en l'últim gran torneig al qual aspira arribar: el Mundial de 2026.

Robert Lewandowski explica els motius del seu adeu

Lewandowski explica clarament els motius de la seva decisió: "Vaig rebre una trucada sorpresa de l'entrenador Michal Probierz amb la informació que havia decidit retirar-me el braçalet. No estava preparat per a això; estava posant al llit els meus fills. Porto onze anys amb el braçalet i disset amb la selecció nacional".

Robert Lewandowski creu que aquests assumptes s'haurien d'haver gestionat d'una altra manera. El divorci amb el seleccionador polonès és total i de moment Lewandowski posa fi a la seva carrera amb Polònia. El davanter polonès se centra a començar una nova temporada amb el Barça on, sens dubte, els seus gols tornaran a ser determinants.