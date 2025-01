L''animal' de Segona Divisió que enamora Flick, Deco i Laporta: 'Koundé se'n va...'

No és cap secret que un dels principals objectius del FC Barcelona per a la pròxima temporada passa per reforçar els laterals. Al costat esquerre, Balde competeix amb Gerard Martín per un lloc a l'onze, encara que el '3' parteix amb molta avantatge. Mentre que, a l'altre costat, Koundé està pràcticament sol, ja que Flick no confia en Héctor Fort, el seu teòric suplent.

Davant tal escenari, Deco i Laporta porten mesos buscant possibles candidats per ocupar algun dels carrils defensius del FC Barcelona. Han sonat noms com el de Mingueza o Joao Cancelo, però sembla que l'elegit sortirà de LaLiga Hypermotion. La Segona Divisió del futbol espanyol és una font inesgotable de talent i el club català vol treure'n profit.

Com ja va fer amb Pedri, el Barça vol avançar-se a la resta d'equips per tancar el fitxatge de l''animal' de LaLiga Hypermotion. Un lateral tremendament ofensiu que arribaria a la Ciutat Comtal per competir, directament, amb Koundé. En principi, el francès seguiria sent el titular, però Flick podria canviar d'opinió després d'uns pocs entrenaments.

El Barça vol pescar a LaLiga Hypermotion

Koundé no pot relaxar-se. Ara mateix és indiscutible, però si el Barça aconsegueix vendre a Héctor Fort es llançarà a per l'estrella del Levante. Sí, perquè Andrés García Robledo, amb només 21 anys i sent defensa, ja suma 3 gols i 3 assistències a Segona Divisió aquesta temporada.

Sense dubte, Andrés García està sent la gran sensació de LaLiga Hypermotion i el Barça el té a la seva agenda. Amb un valor de mercat de només 1,2 milions, Deco i Laporta no volen perdre el temps i ja estan valorant la seva incorporació. Això sí, hauran d'accelerar, ja que sembla que el Betis va per davant i ja s'ha assegut a negociar amb el jove carriler.

Qui és Andrés García Robledo?

Andrés García és un jove canterà del Levante que ha arribat al primer equip a base d'esforç i sacrifici. La temporada passada ja va ser protagonista en acumular molts minuts de joc i anotar un bonic gol davant l'Alcorcón, però aquest any s'ha desfermat completament. Ja suma 3 gols i, més enllà dels números, les sensacions que transmet són espectaculars.

Només cal veure el seu últim gol per veure de qui estem parlant. Andrés García és un portent físic, capaç de conduir més de 70 metres per clavar el xut a l'escaire. A més, a nivell defensiu es mostra molt sòlid en gairebé totes les accions, per la qual cosa encaixa perfectament com a suplent de Koundé.

Veurem si Deco i Laporta decideixen apostar definitivament pel seu fitxatge o el deixen escapar. El que està clar és que la temporada que ve, Andrés García Robledo estarà jugant a Primera. És massa bo per a LaLiga Hypermotion.