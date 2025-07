La resposta de Javier Tebas al Barça confirma els rumors: el de Pau Víctor es repeteix

Javier Tebas s'ha convertit en 'persona non grata' per a certs sectors del Barça per les seves constants amenaces. El president de la Lliga fa anys que es pren seriosament el tema econòmic per regular la competició i evitar grans diferències entre els equips. Tanmateix, sembla que la majoria d'accions tenen com a objectiu entorpir els plans de l'entitat presidida per Joan Laporta.

Segurament no sigui així, però amb les seves declaracions, Javier Tebas no s'ha guanyat gaires amics al Camp Nou. El curs passat ja va intentar per activa i per passiva deixar sense fitxa federativa Pau Víctor i Dani Olmo en posar traves a les seves inscripcions a la Lliga. Finalment, la resolució del Consell Superior d'Esports va salvar la situació per a l'entitat blaugrana i va deixar en no res els intents de Tebas.

Ara, el president de la Lliga torna a fer-se fort i ja avisa el Barça sobre el fitxatge de Nico Williams i la impossibilitat actual d'inscriure'l. Les paraules de Tebas ja han generat preocupació a l'entitat culer i a l'entorn del davanter navarrès. El Barça ha assegurat que no hi haurà problema per oficialitzar el seu fitxatge i posterior inscripció, Tebas no ho veu de la mateixa manera.

Tebas frena el fitxatge de Nico Williams: Avui el Barça no podria inscriure'l

Javier Tebas ha tornat a prendre protagonisme al mercat de fitxatges amb unes declaracions que afecten directament el futur de Nico Williams. En ser preguntat per la possibilitat que el Barça inscrigui el jugador Tebas no va dubtar: 'Avui no podria, no està en disposició d'inscriure el jugador'. Sembla que el Barça encara no compleix la norma de control financer coneguda com 1.1.

Aquesta norma és un requisit de control financer que exigeix que el club ingressi, com a mínim, el mateix que pretén gastar en fitxatges. Segons Tebas, encara que el Barça estigui en disposició d'abonar la clàusula de rescissió, el club no té marge salarial suficient per inscriure'l. La polèmica està servida i veurem què passa si Nico acaba fitxant i aterra al Camp Nou.

Un fitxatge anunciat...però frenat

Fa dies que es dona per fet que el Barça executarà la clàusula de Nico, el valor de la qual s'estableix al voltant dels 60M. S'estimava que seria l'1 o el 2 de juliol però de moment no hi ha hagut moviments plausibles. El mercat ja està obert però el Barça necessita abans solucionar la seva situació financera per poder fer les inscripcions dels nous fitxatges.

A Bilbao, no hi ha cap mena de nerviosisme, es confia que el Barça no podrà avançar sense complir les condicions exigides per la normativa. No es tracta només d'un tema econòmic sinó també de complir amb el marc regulador que protegeix l'estabilitat de les competicions. Tebas es converteix, una vegada més, en enemic públic del Barça que haurà d'alliberar massa salarial si vol inscriure el davanter navarrès.