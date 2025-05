Tothom parla del dard de Gavi a Luis de la Fuente abans de ser convocat: 'És el...'

La gran novetat a la llista de Luis de la Fuente per disputar la fase final de la Nations League ha estat la presència de Gavi. El '6' del Barça, que s'havia perdut les últimes convocatòries de la Selecció Espanyola, torna al combinat nacional per reforçar la medul·lar. Una notícia que ha causat un gran rebombori i alegria dins el club català, ja que aficionats i companys consideren que Gavi s'ho mereix.

És força evident que Gavi no sortirà com a titular a la Selecció Espanyola, però pot jugar un paper destacat dins el grup. La seva garra i energia poden ser clau en moments concrets i Luis de la Fuente ho sap perfectament. Tanmateix, minuts després de l'últim partit de lliga celebrat a San Mamés, el '6' del Barça va parlar sobre el seu possible retorn al combinat nacional en uns termes sorprenents.

Gavi rep la millor notícia possible

Gavi és de tornada després de passar gairebé un any sencer aturat. La greu lesió que va patir amb la Selecció Espanyola a finals de 2023 va frenar la seva progressió, però ja està completament recuperat. Flick li ha donat minuts de manera progressiva i el '6' ha respost de meravella, tant que ha rebut la trucada de Luis de la Fuente.

Tanmateix, abans de rebre la notícia de la seva convocatòria, Gavi va parlar alt i clar del seu possible retorn a la Selecció Espanyola. Ho va fer després de l'últim partit de lliga a San Mamés i les seves declaracions no han passat desapercebudes. Segur que Luis de la Fuente n'ha pres bona nota.

La sinceritat de Gavi li pot passar factura

Abans de saber que seria convocat, Gavi no va demostrar gaire il·lusió pel seu retorn a la Selecció Espanyola. "Si Luis de la Fuente em truca, doncs em truca, i si no, doncs a descansar i a per la temporada següent amb el Barça, que és el més important". Unes paraules que han causat cert estupor i polèmica entre els aficionats.

Tanmateix, malgrat la desídia mostrada per Gavi, és evident que l'andalús celebra el seu retorn a la Selecció Espanyola. És un dels futbolistes més estimats pel vestidor de La Roja. Ara només falta conèixer el seu rol al combinat nacional.

Luis de la Fuente prepara la fase final de la Nations League, torneig que sembla no obsessionar gaire Gavi segons les seves declaracions. Més preocupat per ser titular al Barça, l'andalús va acabar generant certa polèmica. Tanmateix, el '6' és conscient que gràcies a De la Fuente té l'oportunitat de tornar a recuperar la seva millor versió.