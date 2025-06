Thierry Henry dona llum verda al fitxatge somiat per Joan Laporta: 'És simple, m'encanta'

Thierry Henry, llegenda absoluta del FC Barcelona, segueix molt atent a tot el que passa al seu antic club. Actualment treballa com a comentarista a la cadena CBS i ha seguit de prop els progressos del Barça durant tota la temporada. El seu afecte pel club català es reflecteix en els seus constants elogis, especialment cap a joves com Lamine Yamal i la feina de Hansi Flick.

El francès manté viva la seva passió pel Barça, quelcom que queda palès en els seus comentaris públics. Recentment, Thierry Henry va participar al podcast The Overlap, on va parlar sobre l'actualitat del futbol i va deixar un valuós consell per al FC Barcelona. Sí, perquè va assenyalar a Joan Laporta el millor fitxatge que pot tancar aquest estiu.

Joan Laporta i la necessitat de reforçar la davantera del Barça

El president del Barça té clar que la parcel·la ofensiva s'ha de reforçar aquest estiu. Hansi Flick ha demanat un extrem per augmentar les opcions d'atac. Tanmateix, Joan Laporta tampoc descarta l'arribada d'un davanter centre de garanties.

L'objectiu prioritari és facilitar la transició amb Robert Lewandowski. Tot i que el polonès segueix rendint a bon nivell, és evident que s'acosta al final de la seva carrera. Per això, Joan Laporta vol assegurar el futur amb un '9' jove i talentós.

Julián Álvarez, l'opció somiada per Joan Laporta i Thierry Henry

El davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, s'ha convertit en la gran aposta del Barça. Ha tancat la seva primera temporada a Espanya amb 29 gols i 7 assistències. Aquestes xifres reflecteixen la seva capacitat i ha enamorat no només a Joan Laporta, sinó també a Thierry Henry.

Thierry Henry va descriure Julián Álvarez com el seu '9' preferit. Va destacar la seva versatilitat per pressionar, la seva habilitat per jugar en bloc baix i la seva capacitat per mantenir la pilota controlada amb criteri. "Simplement m'encanta", va afirmar l'exblaugrana.

Un fitxatge costós, però amb suport total

El fitxatge de Julián Álvarez suposaria una inversió superior als 100 milions d'euros. Malgrat l'elevat cost, Joan Laporta no es rendeix en el seu empeny. Les paraules de Thierry Henry reforcen la convicció que Álvarez és el davanter ideal per al Barça.

Joan Laporta entén que l'aposta per Julián és una inversió de present i futur. La intenció és que l'argentí esdevingui el nou referent ofensiu. A més, la seva arribada ajudaria a consolidar un projecte guanyador al costat de Hansi Flick.