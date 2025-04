Surt a la llum la clàusula secreta de Carlo Ancelotti: el seu futur ja està decidit

Carlo Ancelotti és un dels entrenadors més exitosos i respectats en la història del futbol. La seva trajectòria amb el Real Madrid és inigualable, havent guanyat múltiples títols entre els quals destaquen tres Champions League.

Malgrat els seus èxits, Carlo Ancelotti sempre ha estat objecte de crítiques. Molts consideren que el seu estil de direcció, basat en la confiança i la naturalitat amb els seus jugadors, no és suficient per comparar-lo amb entrenadors més tàctics, com Guardiola o Hansi Flick. Alguns fins i tot el descriuen com un "gestor de grups", en lloc d'un estratega amb un enfocament profund en l'anàlisi tàctica.

Un entrenador exitós, però criticat

Malgrat aquestes crítiques, Carlo Ancelotti ha aconseguit l'impensable amb el Real Madrid. Ha guanyat tots els títols possibles i el seu historial a la Champions League deixa en evidència la seva capacitat per portar els seus equips al triomf. Tot i no ser l'entrenador més aclamat tàcticament, la seva habilitat per gestionar vestidors i motivar els jugadors ha estat la seva major fortalesa.

En aquest sentit, Carlo Ancelotti ha comentat en diverses ocasions que té contracte fins al 2026 i que la seva intenció és complir-lo. Només se n'aniria quan Florentino Pérez ho decideixi, cosa que el fa sentir segur en el seu lloc.

La clàusula secreta de Carlo Ancelotti que podria canviar tot

No obstant això, un detall ha sortit a la llum que podria canviar la percepció sobre el futur d'Ancelotti al club. José Félix Díaz, periodista del 'Diario Marca', ha filtrat una clàusula secreta en el contracte de Carlo Ancelotti.

Segons aquesta clàusula, l'entrenador italià podria seguir al club, fins i tot si no està al comandament del primer equip. El contracte estipula que, en cas de ser acomiadat com a entrenador, Ancelotti podria ocupar un altre càrrec dins del club.

Aquesta revelació ha sorprès a molts, ja que implica que Ancelotti seguiria vinculat al Real Madrid d'alguna manera, independentment del seu paper com a tècnic.

Un futur assegurat al Real Madrid

Aquesta clàusula secreta confirma que el futur de Carlo Ancelotti amb el Real Madrid està assegurat, almenys fins al 2026. Tot i així, el seu futur com a entrenador segueix en joc, depenent dels resultats i de la decisió final de Florentino Pérez.

En qualsevol cas, Carlo Ancelotti s'ha guanyat la confiança del club i l'afició. Per això, sembla que la seva relació amb el Real Madrid seguirà sent sòlida en els pròxims anys, ja sigui com a entrenador o amb un altre rol.

Amb aquesta nova dada, es reforça la idea que Carlo Ancelotti i el Real Madrid seguiran units fins al 2026, sense importar les circumstàncies. D'aquesta manera, el futur d'Ancelotti al club sembla estar assegurat, ja que el seu llegat i la seva relació amb la institució és impepinable.