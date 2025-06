Màxima felicitat, el Barça fa oficial allò de Clément Lenglet: ha signat fins al 2028

Clément Lenglet s'ha convertit en un dels temes més comentats de l'actualitat del Barça. El central francès, que va arribar al Camp Nou des del Sevilla per 36 milions d'euros, es troba en una situació crucial. I és que el seu futur podria marcar el devenir de la pròxima temporada

Clément Lenglet ha jugat cedit a l'Atlètic aquesta temporada, ja que no compta per al Barça. Tanmateix, tot i no estar a la plantilla, el francès s'ha convertit en un llast. El seu elevat salari i el seu contracte fins al 2026 fan que Joan Laporta hagi de prendre decisions realment importants, i sembla que ja s'hi ha posat mans a l'obra

El problema més evident és que, a més de no comptar amb ell, el Barça hauria de continuar assumint el seu elevat salari durant una temporada més. Això representa una càrrega econòmica important per a les arques del club, especialment en un context financer complicat. Ara bé, per alegria de la parròquia culer, tot ha canviat en les últimes hores

Felicitat màxima, el Barça fa oficial el de Clément Lenglet: Ha signat fins al 2028

L'Atlètic és conscient de les urgències del Barça i no està disposat a pagar un traspàs pel defensor. Simeone, que ja ha mostrat el seu interès en Clément Lenglet, sap que Joan Laporta prefereix desprendre's d'ell gratis abans que haver d'assumir el seu alt salari per una temporada més

I això és el que ha passat. L'Atlètic de Madrid s'ha fet amb els serveis de Clément Lenglet, que ha rescindit contracte amb el FC Barcelona. Tot i que les negociacions no han estat fàcils, Laporta ha pres la millor decisió possible per als interessos del club català. Lenglet hauria deixat entre 5 i 10 milions pel seu traspàs, mentre que amb el seu salari, el club s'estalvia 32 milions d'euros

Després de la rescissió del seu contracte amb el Barça, Clément Lenglet ja ha estat anunciat com a nou jugador de l'Atlètic. D'aquesta manera, el FC Barcelona s'estalviarà el pagament del salari de Lenglet, cosa que suposa un alleujament econòmic considerable. Laporta, un cop més, ha aconseguit sanejar els comptes sense comprometre la qualitat esportiva de la plantilla