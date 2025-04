Sorpresa, Deco lliga un fitxatge de 50 milions: Ara tot depèn de Frenkie de Jong

La situació de Frenkie de Jong segueix sent un tema de gran nerviosisme al FC Barcelona. Tot i ser un pilar fonamental en l'esquema de Hansi Flick, el futur del migcampista holandès al club està en l'aire. De Jong, que té contracte fins al 2026, encara no ha renovat, i això està generant preocupació a la cúpula del Barça.

Segons fonts properes, el '21' està disposat a estendre el seu contracte, però sempre que es compleixin certes condicions econòmiques, especialment pel que fa als seus incentius. Actualment, Frenkie de Jong és el segon millor pagat de la plantilla, i vol assegurar-se que el seu nou contracte manté aquestes condicions. Deco, director esportiu del FC Barcelona, sap que la renovació de De Jong és crucial, però la negociació no està sent fàcil i els terminis s'estan esgotant.

Deco busca un nou pivot per si Frenkie de Jong no renova

Davant aquest escenari, Deco ha començat a considerar alternatives. Tot i que la seva prioritat segueix sent renovar Frenkie de Jong, el lusità ja està avaluant opcions en cas que l'holandès decideixi no renovar. Sí, perquè si no ho fa, el Barça es veurà obligat a activar la seva venda aquest estiu perquè no marxi gratis el 2026.

En les últimes setmanes han sonat diversos noms com a possibles substituts de De Jong, entre ells el de Thomas Partey, de l'Arsenal. No obstant això, segons ha revelat el portal anglès CaughtOffside, Deco té un nom en ment que destaca per sobre dels altres: Morten Hjulmand, el pivot de l'Sporting de Lisboa.

Morten Hjulmand, als seus 25 anys, ha demostrat ser un dels migcampistes més prometedors de la lliga portuguesa. El seu estil es caracteritza per una gran capacitat per recuperar pilotes, una excel·lent lectura del joc i una gran visió per distribuir la pilota. Hjulmand és un futbolista molt complet, capaç d'aportar equilibri al centre del camp tant en defensa com en atac.

Morten Hjulmand agrada al Barça

El preu de Morten Hjulmand no serà baix. S'estima que podria sortir de l'Sporting de Lisboa per uns 50 milions, una xifra que, tot i que elevada, podria ser una inversió sòlida per al futur del club. Deco té clar que, si la situació de Frenkie de Jong no es resol favorablement, Morten Hjulmand és una excel·lent alternativa.

Per tant, ara tot depèn de la decisió de Frenkie de Jong. Si finalment no renova i el Barça es veu obligat a vendre'l, Morten Hjulmand podria ser el fitxatge que completi la remodelació a la medul·lar. No obstant això, mentrestant, Deco continua treballant per mantenir De Jong al club, sabent que la seva continuïtat seria l'escenari ideal per a tots.