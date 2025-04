Oficial, Jonathan Tah pren la seva decisió: Impacte total al Barça

El FC Barcelona està gaudint d'una temporada exitosa sota la direcció de Hansi Flick. L'equip ha aconseguit grans èxits, com la conquesta de la Supercopa d'Espanya, la classificació a les semifinals de la Champions League i la final de la Copa del Rei.

A més, a LaLiga, el Barça es manté a només quatre punts del lideratge, cosa que li permet seguir somiant amb el títol. Sens dubte, el club ha demostrat estar en una bona posició tant a nivell nacional com internacional.

Tanmateix, malgrat aquests èxits, el FC Barcelona no deixa de treballar en reforçar la seva plantilla per a la pròxima temporada. L'equip continua buscant noves incorporacions que enforteixin les diferents línies del camp i una de les principals prioritats de Deco, director esportiu blaugrana, és la d'incorporar un central.

La defensa és una zona que el Barça vol reforçar i, entre les opcions que s'estan avaluant, destaca el nom de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen.

Jonathan Tah confirma la seva sortida del Bayer Leverkusen

En les últimes hores, Jonathan Tah ha confirmat que deixarà el Bayer Leverkusen al final de la temporada. Avui, el central alemany ha aclarit la seva situació i ha confirmat que no renovarà el seu contracte amb el club.

"Tot està dit des del principi. Hi va haver un moment en què vaig prendre la decisió de no renovar el meu contracte i no quedar-me aquí, i segueix així", va declarar Tah. D'aquesta manera, va deixar clar que el seu futur ja està definit i que no canviarà d'opinió.

A més, el defensor va afegir: "No tinc un termini. Però el club ho sap. I ho he comunicat tot amb total transparència".

Aquesta notícia ha generat gran interès en el mercat, ja que Jonathan Tah és un dels defensors més destacats de la Bundesliga i era seguit de prop pel Barça.

En aquest sentit, la sortida de Tah del Leverkusen ha deixat la porta oberta perquè diversos clubs competeixin pel seu fitxatge i el Barça es manté atent a la seva situació.

L'interès del Barça per Jonathan Tah

El Barça ha estat seguint Jonathan Tah des de fa temps. La seva qualitat i experiència el converteixen en un reforç molt atractiu per a l'equip de Hansi Flick.

La necessitat d'un nou central que competeixi al més alt nivell i que pugui ajudar a dosificar la defensa fa que Jonathan Tah sigui una opció viable. Tanmateix, el mercat és altament competitiu i altres clubs també estan interessats en el defensa.

D'aquesta manera, el futur de Jonathan Tah podria estar lligat al FC Barcelona, però també hi ha altres opcions sobre la taula.

La sortida de Jonathan Tah del Bayer Leverkusen obre una oportunitat per al Barça de fitxar un jugador amb gran potencial. Tanmateix, la competència serà ferotge, i el club català haurà de moure's ràpidament si vol assegurar-se el seu fitxatge.