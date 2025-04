Sorpresa, Deco ata un fichaje de 50 millones: Ahora todo depende de Frenkie de Jong

La situación de Frenkie de Jong sigue siendo un tema de gran nerviosismo en el FC Barcelona. A pesar de ser un pilar fundamental en el esquema de Hansi Flick, el futuro del mediocampista holandés en el club está en el aire. De Jong, que tiene contrato hasta 2026, aún no ha renovado, y eso está generando preocupación en la cúpula del Barça.

Según fuentes cercanas, el '21' está dispuesto a extender su contrato, pero siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones económicas, especialmente en lo que respecta a sus incentivos. Actualmente, Frenkie de Jong es el segundo mejor pagado de la plantilla, y quiere asegurarse de que su nuevo contrato mantiene dichas condiciones. Deco, director deportivo del FC Barcelona, sabe que la renovación de De Jong es crucial, pero la negociación no está siendo fácil y los plazos se están agotando.

Deco busca un nuevo pivote por si Frenkie de Jong no renueva

Ante este escenario, Deco ha empezado a barajar alternativas. Aunque su prioridad sigue siendo renovar a Frenkie de Jong, el luso ya está evaluando opciones en caso de que el holandés decida no renovar. Sí, porque si no lo hace, el Barça se verá obligado a activar su venta este verano para que no se marche gratis en 2026.

En las últimas semanas han sonado varios nombres como posibles sustitutos de De Jong, entre ellos el de Thomas Partey, del Arsenal. No obstante, según ha revelado el portal inglés CaughtOffside, Deco tiene un nombre en mente que destaca por encima de los demás: Morten Hjulmand, el pivote del Sporting de Lisboa.

Morten Hjulmand, a sus 25 años, ha demostrado ser uno de los centrocampistas más prometedores de la liga portuguesa. Su estilo se caracteriza por una gran capacidad para recuperar balones, una excelente lectura del juego y una gran visión para distribuir el balón. Hjulmand es un futbolista muy completo, capaz de aportar equilibrio al centro del campo tanto en defensa como en ataque.

Morten Hjulmand gusta al Barça

El precio de Morten Hjulmand no será bajo. Se estima que podría salir del Sporting de Lisboa por unos 50 millones, una cifra que, aunque elevada, podría ser una inversión sólida para el futuro del club. Deco tiene claro que, si la situación de Frenkie de Jong no se resuelve favorablemente, Morten Hjulmand es una excelente alternativa.

Por lo tanto, ahora todo depende de la decisión de Frenkie de Jong. Si finalmente no renueva y el Barça se ve obligado a venderlo, Morten Hjulmand podría ser el fichaje que complete la remodelación en la medular. Sin embargo, mientras tanto, Deco sigue trabajando para mantener a De Jong en el club, sabiendo que su continuidad sería el escenario ideal para todos.