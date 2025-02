Sorpresa, Dani Olmo truca al seu amic perquè vingui al Barça: Flick accepta, Deco paga

Dani Olmo va arribar al Barça com un cicló, transformant l'enfocament ofensiu de l'equip des del seu debut a Vallecas. Les seves intervencions clau en el partit contra el Rayo es van traduir en un gol decisiu que va servir per revitalitzar l'equip. La seva integració va ser tan ràpida i efectiva que semblava que hagués jugat al Barça des de fa temps.

Aquest impacte inicial va ser indicatiu del potencial com a futbolista clau en l'esquema de Hansi Flick. L'inici de la temporada va ser prometedor per a Dani Olmo, qui va continuar la seva ratxa golejadora contra Valladolid i Girona. No obstant això, la seva trajectòria va començar a veure's afectada a causa d'una lesió a Montilivi just quan havia superat els nervis dels problemes d'inscripció sorgits en les primeres jornades.

Des d'aquell moment, el silenci s'ha apoderat de Dani Olmo, que malgrat l'afecte al club, ha vist com una mala gestió l'ha afectat en el seu rendiment. En els seus primers 3 partits la seva capacitat anotadora era impressionant, arribant a marcar cada 63 minuts. Ara el seu ritme ha baixat, però compta amb la confiança suficient per revertir la situació i per molt més, com recomanar fitxatges.

Dani Olmo aconsella a Deco

Sabiendo que el Barça està buscant relleu a mitjà termini per al veterà Lewandowski, Dani Olmo ha suggerit a Deco el fitxatge de Benjamin Sesko. El Barça continua explorant noves alternatives per reforçar la seva plantilla de cara la pròxima temporada. Amb la continuïtat assegurada de Lewandowski fins al 2026, el Barça busca un davanter jove amb projecció.

La idea de Deco és que pugui aprendre del polonès durant una temporada i assumir el seu relleu a mitjà termini. Considera l'opció suggerida per Dani Olmo com molt vàlida, ja que Benjamin Sesko és una alternativa de present i de futur. Olmo el coneix perfectament de la seva etapa anterior al Leipzig, on van jugar junts, i és conscient del que seria capaç d'aportar al Barça.

Sesko, un davanter amb el perfil que agrada a Flick

Benjamin Sesko és un davanter de gran envergadura, 1,95mts, que encaixa perfectament en la idea de joc de Hansi Flick. La seva capacitat per jugar d'esquena i la seva mobilitat el converteixen en un davanter molt complet. Malgrat la seva envergadura, es tracta d'un davanter hàbil que té una gran gambada per atacar espais, movent-se amb gran agilitat.

Abans de fer el salt a la Bundesliga, el Barça havia seguit la progressió del davanter a les files del Salzburg. En l'equip austríac, va enlluernar amb la seva facilitat per marcar gols, té contracte amb el Leipzig fins al 2028, la seva clàusula s'eleva a 60 milions. Xifra elevada, així que el Barça haurà de fer un esforç si vol a Sesko a les seves files la pròxima temporada.