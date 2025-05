Sorpresa al Camp Nou, Ronald Araújo rep el missatge més inesperat: és definitiu

La temporada 2024-25 ha estat un viatge ple d'alts i baixos per a Ronald Araújo. El defensor uruguaià, considerat una peça clau a la rereguarda culer, ha afrontat desafiaments significatius que han posat en dubte la seva continuïtat al club. Fa no tant era intocable, però ara tot ha canviat.

La campanya va començar amb una lesió al tendó de la corva que va deixar Ronald Araújo fora de combat durant diversos mesos. El seu retorn a l'equip va coincidir amb l'excel·lent rendiment de Pau Cubarsí i Iñigo Martínez, que es van consolidar com la parella titular a la defensa. Aquesta situació va reduir dràsticament les oportunitats d'Araújo per demostrar el seu valor al camp i va obrir la porta a la seva sortida al gener, que va estar a punt de produir-se.

L'especulació sobre la seva sortida

Tot i els seus esforços per tornar a la seva millor versió, el central uruguaià no ha aconseguit recuperar el seu lloc a l'onze inicial. El seu rendiment als partits en què ha participat no ha estat suficient per desplaçar els seus companys. Una situació que ha generat especulacions sobre la seva possible sortida del Barça aquest mateix estiu.

La manca de minuts i protagonisme ha fet que es parli d'una possible venda de Ronald Araújo. Al gener, el seu nom va estar vinculat a equips com la Juventus o l'Arsenal, que van mostrar interès en el seu fitxatge. I tot i que les negociacions no van avançar, aquest estiu s'esperen moviments similars.

Tot sembla indicar que aquest estiu podria ser el moment adequat perquè el defensor uruguaià busqui nous horitzons. No té la titularitat assegurada i la seva clàusula de 65 milions és molt llaminera. Tanmateix, les recents declaracions de Hansi Flick sobre Ronald Araújo han donat un gir inesperat a la trama.

Hansi Flick dona suport a Ronald Araújo

En una roda de premsa prèvia a l'últim partit de lliga, Hansi Flick va sorprendre afirmant que compta amb Ronald Araújo per a la pròxima temporada. "Compto amb Ronald Araújo per a la pròxima temporada. Té contracte, per què no?", va dir el tècnic alemany.

"Estic content amb ell. Va tenir una temporada difícil per les lesions i el bon estat de forma de Cubarsí i Iñigo. Però confio plenament en Ronald Araújo", va afegir Flick.

Aquestes paraules han estat un alleujament per a Ronald Araújo, que havia estat lidiant amb la incertesa sobre el seu futur. El suport de Flick no només reforça la seva posició a l'equip, sinó que també li dona l'oportunitat de demostrar la seva anhelada qualitat a la pròxima temporada. Això sí, les seves declaracions són completament inesperades, ja que tot feia indicar que el futur de l'uruguaià era lluny del Camp Nou.