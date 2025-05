Clément Lenglet demana un favor a Joan Laporta per marxar del Barça: 'Presi, si...'

Clément Lenglet va arribar al Barça el 2018 amb l'etiqueta d'un dels defenses més prometedors d'Europa. Procedent del Sevilla per 35,9 milions d'euros, el seu fitxatge va ser celebrat per la seva joventut i qualitat tècnica. Tanmateix, amb el pas del temps, el seu rendiment va anar deixant sensacions agredolces, i el 2022 va començar el seu periple de cessions lluny del Camp Nou.

La seva primera parada va ser el Tottenham Hotspur, on no va aconseguir consolidar-se, i posteriorment es va traslladar a l'Aston Villa, però allà tampoc va trobar la regularitat desitjada. Finalment, aquesta temporada, l'Atlètic de Madrid s'ha interessat per ell, i Clément Lenglet ha trobat a l'equip matalasser un lloc on recuperar el seu millor nivell. Sota la direcció de Simeone, el francès s'ha convertit en una peça clau de la defensa, disputant 33 partits i contribuint amb dos gols i una assistència.

La necessitat d'una sortida urgent

Malgrat el seu bon rendiment a l'Atlètic, el Barça busca desprendre's de Clément Lenglet aquest estiu. El seu elevat salari, que ascendeix a 12 milions d'euros anuals, representa una càrrega financera significativa per al club. A més, l'exitós entrenador del club català, Hansi Flick, no compta amb ell en els seus plans esportius.

L'Atlètic està interessat a aconseguir la propietat de Clément Lenglet, però les negociacions s'han vist complicades per les exigències econòmiques del Barça. El club català demana 10 milions d'euros pel traspàs del jugador, una xifra que els de Simeone consideren excessiva. Davant d'aquesta situació, Lenglet ha hagut de recórrer a la pietat i la consideració de Joan Laporta, president del FC Barcelona.

La petició de Clément Lenglet a Joan Laporta

Segons informen diversos mitjans, Clément Lenglet ha sol·licitat a Joan Laporta que li permeti abandonar el club mitjançant la carta de llibertat. Aquest document desvincula el jugador del seu contracte sense necessitat d'indemnització per part del club receptor. Encara que aquesta opció no és la més beneficiosa per al Barça, podria ser una solució davant la negativa de l'Atlètic a pagar el preu estipulat.

La decisió ara recau en Joan Laporta. D'una banda, permetre que Clément Lenglet marxi gratis alleujaria la massa salarial del club i facilitaria la inscripció de nous jugadors. De l'altra, el Barça perdria una suma econòmica important per un jugador que, tot i que no compta per al primer equip, té valor al mercat.

Això sí, per si aquesta primera opció fracassa, l'Atlètic no descarta tornar a demanar la cessió simple del central francès. El rendiment de Clément Lenglet al Metropolitano ha estat molt bo i Simeone vol tornar a comptar amb ell. Joan Laporta, per la seva banda, encara no ha pres una decisió definitiva.