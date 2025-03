Del Dortmund al Barça per deixar KO Ferran Torres: 'Vol canviar d'aires'

Ferran Torres ha emergit com una peça clau en el Barça, destacant com una alternativa de luxe al trident titular. Cada vegada que salta al camp, el davanter de Foios deixa destells de la seva qualitat, recolzats per xifres notables. En la present temporada, Ferran ja acumula 13 gols amb els dos que va anotar ahir a la nit davant l'Atlètic de Madrid, xifres realment impressionants pels minuts de joc que acumula.

Tanmateix, malgrat el seu excel·lent rendiment, el futur de Ferran Torres al Barça no està assegurat per dues raons. En primer lloc, el club català s'enfronta a la necessitat de vendre jugadors en el pròxim mercat d'estiu per equilibrar les seves finances i poder dur a terme nous fitxatges. En aquest context, el nom de Ferran Torres apareix en diverses travesses com a possible transferible.

Paral·lelament, Deco i Laporta continuen en la recerca d'un extrem que aporti un salt de qualitat al que ofereix Ferran Torres. La direcció esportiva segueix avaluant opcions en el mercat per enfortir la banda esquerra i augmentar la competència interna. En aquest sentit, el Dortmund, rival del FC Barcelona en els quarts de final de la Champions, té un atacant que desitja canviar d'aires i que està en l'agenda culé.

Karim Adeyemi per deixar KO a Ferran Torres

Karim Adeyemi, de 23 anys, ha mostrat el seu talent al Borussia Dortmund, despertant l'interès de diversos clubs europeus. La seva velocitat, habilitat en l'un contra un i capacitat golejadora el converteixen en un perfil atractiu per al Barça. Però el més important és que ha demanat sortir i se n'anirà aquest estiu.

Karim Adeyemi no vol seguir al Dortmund, però perquè el seu desig es compleixi algun equip haurà d'oferir, com a mínim, 50 milions. En aquest sentit, en clau Barça, per dur a terme el seu fitxatge seria necessari alliberar massa salarial i obtenir ingressos extres, cosa que situa Ferran Torres a la rampa de sortida.

De fet, s'ha especulat amb la possibilitat d'un intercanvi entre Ferran Torres i Karim Adeyemi, cosa que podria beneficiar ambdues parts. El Dortmund rebria un jugador contrastat a LaLiga, mentre que el Barça incorporaria un jove talent amb projecció. Això sí, per interessant que sembli el moviment, ara mateix és impossible que es produeixi.

El nivell de Ferran Torres té enamorat a Hansi Flick, que el considera un suplent de màxim nivell del qual no vol desprendre's. Per tant, la sortida de Karim Adeyemi no serà cap al FC Barcelona. Caldrà esperar fins a l'estiu per conèixer el pròxim destí del talentós ariet del Dortmund.