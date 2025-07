Ni Reial Madrid ni Juventus, Endrick ja té nou equip: Florentino dona l'ordre

El que semblava un conte de fades s'està convertint en un autèntic malson per a Endrick. El jove ariet, a qui molts comparen amb Ronaldo Nazario pel seu potent físic i olfacte golejador, va aterrar al Real Madrid amb moltes expectatives

Florentino Pérez va assegurar el seu fitxatge quan Endrick tenia només 16 anys, per la qual cosa l'afició blanca feia més de dues temporades que esperava el seu desembarcament al Bernabéu. Tanmateix, la primera campanya d'Endrick al Madrid ha deixat més ombres que llums, i no pas per culpa seva. Tot i tot el potencial que promet, la seva adaptació no ha estat l'esperada

Un rol residual amb Carlo Ancelotti

Amb Carlo Ancelotti a la banqueta, Endrick ha tingut un paper residual. El tècnic italià no és gaire amant de donar grans oportunitats als més joves, cosa que Endrick ja sap molt bé. Arda Güler és un altre clar exemple de la manera de treballar de Carletto, on els jugadors del planter han de lluitar durament per una oportunitat

Ara, amb l'arribada de Xabi Alonso, Endrick esperava tenir més minuts per demostrar la seva qualitat. Tanmateix, de moment, res no està sortint bé per al davanter brasiler. La situació es complica encara més quan s'afegeixen els recents contratemps

Lesió i Mundial de Clubs perdut

Endrick es va lesionar al final de la temporada passada, cosa que li va impedir participar al Mundial de Clubs amb el Real Madrid. Aquesta manca de participació en una de les competicions més importants de l'any ha agreujat encara més la seva situació. El jove ariet no ha tingut l'oportunitat de brillar ni de mostrar la seva vàlua a l'escenari més gran

L'irrupció de Gonzalo García

A això s'hi suma el rendiment excepcional del seu principal rival, Gonzalo García, que ha estat el màxim golejador del Mundial de Clubs. El jugador del planter ha aprofitat la seva oportunitat de manera impecable, cosa que posa encara més pressió sobre Endrick. Si Gonzalo segueix a aquest ritme, la competència s'intensificarà i podria fins i tot forçar la sortida d'Endrick

Ni Real Madrid ni Juventus, Endrick ja té nou equip: Florentino dona l'ordre

Florentino Pérez ja ha negociat la cessió d'Endrick amb la Juventus, un club que podria oferir-li l'oportunitat d'adquirir experiència en una lliga competitiva com la Serie A. Tanmateix, existeix el risc que Endrick no sigui titular a l'equip italià, cosa que limitaria el seu creixement

Per aquesta raó, el president del Real Madrid ha trobat un altre destí molt més adequat per a Endrick: l'Olympique de Marsella. A la Ligue 1, el jove davanter podrà desenvolupar tot el seu talent amb més garanties

La competició francesa és coneguda per la seva qualitat i serà una excel·lent prova per a Endrick, que necessitarà sobreposar-se als darrers mesos difícils i mostrar tot el seu potencial. El futur d'Endrick està en joc i la seva marxa parcial a Marsella podria ser l'oportunitat que necessita per fer el salt definitiu a la seva carrera futbolística