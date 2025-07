Gran notícia! El Liverpool no només vol Rodrygo: el seu altre gran desig al Bernabéu

Rodrygo ocupa la majoria de portades de la premsa esportiva. La seva sortida del Reial Madrid sembla estar decidida des de fa temps. L'ariet ha estat clau en diverses nits màgiques al Bernabéu, però la seva participació en els últims mesos ha estat molt reduïda.

Al Mundial de Clubs, el brasiler gairebé no ha tingut minuts, cosa que deixa clar que Xabi Alonso no el té en els seus plans per a la pròxima temporada. La situació de Rodrygo és cada cop més incerta, i ara només falta saber quin serà el seu destí.

Rodrygo rebutja ofertes d'Aràbia i Qatar

Malgrat les múltiples ofertes temptadores d'Aràbia Saudita i Qatar, Rodrygo ha decidit no abandonar el futbol d'elit tan aviat. Considera que encara té molt per oferir a les grans lligues europees. De fet, l'opció més probable és que acabi jugant a la Premier League, la lliga on el seu nom ja genera força admiració.

Diversos dels millors equips d'Anglaterra han mostrat interès pel jove brasiler. Arsenal, Manchester City i Chelsea ja han preguntat en més d'una ocasió al Reial Madrid pel seu traspàs. Tanmateix, l'equip que sembla portar la davantera en la cursa per Rodrygo és el Liverpool.

El Liverpool d'Arne Slot com a principal interessat

Arne Slot, entrenador del Liverpool, és un gran admirador de Rodrygo. El tècnic considera que la incorporació del brasiler podria donar un salt de qualitat al seu equip.

El Liverpool està decidit a fitxar el davanter i Florentino Pérez ha taxat el seu traspàs en 100 milions d'euros, una quantitat que el club anglès podria assumir sense problemes.

No obstant això, és probable que Arne Slot intenti rebaixar una mica el preu de l'operació. Rodrygo no és l'únic objectiu que té al Bernabéu per a aquest mercat de fitxatges. El Liverpool es vol endur un altre pes pesant del Reial Madrid.

El Liverpool també va a per Aurélien Tchouaméni

A més de Rodrygo, el Liverpool també té en el seu radar Aurélien Tchouaméni, un altre jugador del Reial Madrid. Els anglesos ja van intentar fitxar-lo quan jugava al Mònaco, però el migcampista francès va decidir apostar pel Reial Madrid. Ara, amb el seu espectacular rendiment al Madrid, el Liverpool torna a la càrrega i prepara una gran oferta per fer-se amb els seus serveis.

Tanmateix, en aquest cas, el Reial Madrid no està disposat a permetre la marxa de Tchouaméni. És un jugador imprescindible per a Xabi Alonso, i el club blanc farà tot el possible per retenir-lo. Mentrestant, el futur de Rodrygo continua sent incert, però la seva possible sortida al Liverpool es perfila com una de les negociacions més interessants d'aquest mercat de fitxatges.