Raphinha explica qué pasó en el túnel de vestuarios tras el Benfica-Barça: 'Nos in...'

El Benfica-Barça de anoche será recordado durante mucho tiempo. El partido, que empezó de la peor manera para los catalanes con un tempranero gol a los 5 minutos, terminó en éxtasis con el gol de Raphinha en el descuento. Una remontada que alza la moral del equipo y que permite encarar los próximos compromisos con mucha más seguridad.

El resultado final fue de 4 a 5 a favor del Barça, pero lo cierto es que pudo decantarse hacia cualquiera de los lados. Dos penaltis dudosos, uno para cada lado, y otro posible no señalado en la jugada previa al gol de Raphinha en el último segundo pudieron convertir la victoria culé en derrota.

Y es que la polémica fue la gran protagonista del Benfica-Barça de anoche en Champions League; tensión que, posteriormente, se trasladó al túnel de vestuarios tras el pitido final del árbitro.

Raphinha, protagonista dentro y fuera

El nombre propio del partido y MVP fue Raphinha. Una noche más, y ya no es sorpresa para nadie, el '11' del Barça volvió a ser decisivo con su gol y con su enorme capacidad de trabajo y sacrificio. Se movió por todos lados en una noche de perros, con mucha lluvia y con los locales apretando de lo lindo, y finalmente pudo sentenciar el choque tras un brillante contraataque.

Ahora bien, tanta tensión acumulada y tantos altibajos pasaron factura a ambos equipos, que protagonizaron una tángana de época camino de los vestuarios. Según parece, miembros de ambos conjuntos intercambiaron insultos e improperios varios que casi terminan en algo más grave. De hecho, Raphinha ha querido romper su silencio para hablar de lo que realmente sucedió en el interior del Estádio da Luz.

Raphinha cuenta la verdad: "Al final nos calentamos todos"

Tal y como informaban desde Movistar tras el final del Benfica-Barça, la policía local tuvo que hacer acto de presencia para evitar que el conflicto fuese a mayores. Y es que, según parece, el penalti no señalado previo al gol de Raphinha crispó los ánimos y casi se llega a las manos. Así lo ha explicado el MVP.

"Yo respeto a todos y cuando salía del campo hay gente que me ha insultado y yo devolví los insultos, yo sé que no debo hacer, pero he devuelto los insultos. Al final nos calentamos todos. Podrían haber intentado entender la situación, pero insultaron también", reconocía el '11' del Barça.

Finalmente todo quedó en anécdota y no hay que lamentar nada más. El Barça se llevó los tres puntos pese al gran rendimiento del Benfica y Raphinha, una noche más, se visitó de héroe. Ya suma 8 goles en esta edición de la Champions League y quiere más.