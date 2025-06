Per molt lluny que sigui, Lionel Messi segueix sent l'actiu més valuós de la història del FC Barcelona. El millor jugador de tots els temps no ha amagat mai el seu amor pel club que el va veure créixer i amb el qual es va convertir en llegenda. És per això que, des de Miami, Messi segueix l'actualitat culer de prop.

L'astre argentí està encantat amb la proposta de joc que està implantant Flick des de la seva arribada a la banqueta culer. Ara bé, tot i els rumors que apunten a un possible retorn per a un “últim ball”, Messi té els seus plans molt clars. No tornarà al Barça com a futbolista.

La seva carrera acabarà després del Mundial de 2026, que se celebrarà als Estats Units. L'argentí, que ja va conquerir el títol mundial a Qatar 2022, somia amb aixecar una altra copa amb la seva selecció abans de penjar les botes. Per a aquest repte, Messi estarà acompanyat per una generació brillant formada per grans jugadors, però on destaca, per sobre de la resta, un '9' que Laporta intentarà fitxar per al Barça.

Messi assenyala el millor i el Barça reacciona: Laporta vol el '9' dels 500 milions

Laporta ja està fent plans per al dia que Lewandowski pengi les botes. El polonès, als seus 36 anys, encara segueix rendint al màxim nivell, però l'edat no perdona. És per això que el president del FC Barcelona ha escoltat atentament els consells de Messi, que ha posat pels núvols Julián Álvarez en més d'una ocasió.

L'actual ariet de l'Atlético de Madrid s'ha consolidat com un dels millors atacants del món. La seva mobilitat, el seu olfacte golejador i el seu caràcter competitiu el converteixen en una peça fonamental per a la Selecció Argentina i en un '9' molt apetible per al Barça. Laporta ho sap i per això intentarà el seu fitxatge.

Veure Julián Álvarez al Camp Nou té un preu que espanta Laporta

Messi ha elogiat en diverses ocasions Julián Álvarez. El considera el futur del futbol argentí i un dels davanters més complets del panorama internacional. I Laporta, sempre atent a l'opinió del '10', n'ha pres nota i té clar que vol Julián Álvarez com a hereu de Lewandowski.

El pla de Laporta és ambiciós: fitxar l'argentí a l'estiu de 2026, quan el polonès finalitzarà la seva etapa al club. Tanmateix, no serà gens fàcil. Julián Álvarez té contracte en vigor i una clàusula de rescissió que arriba als 500 milions d'euros: un preu completament fora de mercat.

A més, hi ha un altre obstacle, ja que Enrique Cerezo no té intenció de vendre Julián Álvarez, i menys al Barça. Laporta, però, no descarta res. Ja està estudiant fórmules per intentar una negociació que li permeti portar un dels davanters més cotitzats del món al Camp Nou.

El fitxatge de Julián Álvarez seria un cop d'efecte. Un moviment de present i futur. I sobretot, una aposta avalada per Messi, l'opinió del qual segueix tenint molt de pes al FC Barcelona, encara que ja no vesteixi la samarreta culer.