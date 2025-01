Oficial: Florentino i Laporta, a pel mateix fitxatge des de la llotja de la Supercopa

El Real Madrid ha trobat finalment l'equilibri en el seu joc després d'un inici de temporada irregular. Els de Carlo Ancelotti han començat a mostrar un nivell competitiu en les grans cites, però això no ha frenat a Florentino Pérez. El president blanc es mostra sempre atent a possibles incorporacions per reforçar la plantilla.

Mentrestant, el FC Barcelona, liderat per Joan Laporta, també ha mostrat interès en el mateix jugador que agrada a Florentino Pérez. El club blaugrana veu en aquest mitjapunta un perfil ideal per reforçar la seva davantera i seguir apostant per jugadors joves amb gran projecció. Deco, director esportiu del Barça, hauria recomanat el seu fitxatge com una inversió estratègica.

La rivalitat històrica entre ambdós clubs es trasllada ara al mercat de fitxatges. Tant el Madrid com el Barça estan disposats a licitar pel mateix fitxatge, conscients que el seu valor podria disparar-se si continua creixent. Aquesta disputa afegeix un element extra de tensió en una temporada ja carregada de competència en el terreny esportiu.

Alan Godoy provoca tensió entre Barça i Madrid

En aquesta ocasió, Florentino Pérez i Laporta han posat la seva mirada en Alan Godoy, un dels jugadors més prometedors de la categoria de plata.

El jove migcampista canari, actualment a les files de l'Eldense, ha enlluernat aquesta temporada amb la seva qualitat tècnica i el seu talent de cara al gol. No obstant això, l'interès del Real Madrid no està sol.

Un talent que promet brillar

Alan Godoy, de 21 anys, s'ha convertit en una de les sensacions de la temporada a LaLiga Hypermotion. La seva capacitat per penetrar a l'àrea rival, sumada a la seva habilitat per materialitzar les ocasions de gol, l'han col·locat en el radar dels grans equips. A més, el seu caràcter competitiu i el seu marge de millora el converteixen en una aposta segura per al futur.

L'Eldense, conscient de l'interès que genera el seu jugador estrella, no facilitarà la seva sortida. El club d'Elda demanaria una xifra propera als 10 milions pel traspàs d'Alan Godoy, quantitat raonable que tant Madrid com Barça estarien disposats a assumir.

Florentino i Laporta, en un nou duel

El mercat d'hivern s'escalfa amb aquesta nova batalla entre els dos gegants del futbol espanyol. Florentino Pérez i Joan Laporta estan decidits a fer-se amb Alan Godoy, el que promet ser un dels grans moviments d'aquest mercat. Les pròximes setmanes seran clau per definir el futur d'aquesta jove promesa que ja està donant molt de què parlar.