Escac i mat a Laporta: El Barça Femení perd el fitxatge somiat d'Aitana i Alexia

El Barça Femení ha tingut una temporada plena de canvis, amb sortides i noves incorporacions. Aquestes decisions han marcat un abans i un després en l'equip. El Barça vol continuar la seva trajectòria aconseguint els màxims títols possibles i fent història.

La sortida de Jonatan Giráldez

Un dels principals canvis que va marcar en el Barça va ser la sortida de Jonatan Giráldez. El tècnic gallec que va portar el Barça a conquerir un històric pòquer de títols, va decidir abandonar el club per iniciar un nou projecte als Estats Units. La seva sortida va deixar un buit important tant en l'equip com en l'afició, però Giráldez es va acomiadar per la porta gran després d'una etapa plena d'èxits.

Als seus 32 anys, Giráldez va comunicar la seva decisió de no renovar amb total transparència, donant temps al club per buscar el seu substitut. Tot i tenir una proposta de renovació per part del Barça, l'entrenador la va rebutjar.

El substitut de Giráldez, de Can Barça

Per substituir-lo, la directiva va apostar per Pere Romeu, un tècnic jove i de la casa, que havia estat assistent de Giráldez durant tres temporades. Romeu va signar un contracte fins al 2026 amb la missió de mantenir l'equip al més alt del futbol femení.

No obstant això, la seva elecció no va estar exempta de polèmica, ja que moltes jugadores i aficionats preferien a Natalia Arroyo, exentrenadora de la Real Sociedad. Arroyo era vista com una opció ideal pel seu estil de joc innovador i la seva connexió amb les futbolistes, però finalment va ser descartada.

Una oportunitat perduda

La decisió de no comptar amb Natalia Arroyo ha estat un dels majors errors estratègics del Barça Femení. L'entrenadora, coneguda per la seva capacitat tàctica i el seu èxit portant la Real Sociedad a competir al més alt nivell, era una opció que generava consens entre jugadores i aficionats.

A més, el seu perfil com a dona entrenadora afegia un valor simbòlic important per al futbol femení. Laporta va optar per seguir una línia continuista amb Pere Romeu, cosa que va permetre a Arroyo acceptar una oferta de l'Aston Villa. Amb un contracte de tres anys i mig, Arroyo buscarà demostrar la seva vàlua a Anglaterra, deixant el Barça sense una figura que podria haver consolidat encara més el seu domini a Europa.

Cop a Laporta i al Barça Femení

La pèrdua del fitxatge somiat de Natalia Arroyo representa un dur cop per a Laporta i el Barça Femení. Alexia i Aitana, les dues estrelles del Barça Femení, veien amb bons ulls la seva incorporació. La incorporació d'Arroyo hauria marcat un fita en la història del club, sent la primera dona a dirigir l'equip femení del Barça.

El temps dirà si Pere Romeu aconsegueix estar a l'altura del repte o si aquesta decisió marcarà un punt d'inflexió negatiu en la història recent del Barça Femení.