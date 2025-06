Pere Romeu admet el seu error, adeu Barça: el fitxatge que se n’anirà de tornada

L'arribada de Pere Romeu a la banqueta del Barça Femení va generar expectatives i un aire de renovació. L'entrenador va aportar noves idees i va modificar l'estil de joc de l'equip.

Tot i que no han aconseguit conquerir la Champions League aquesta temporada, la plantilla està signant una actuació destacada. Ara, el focus està posat en la Copa de la Reina, on poden sumar un títol més al seu palmarès.

El Barça ha demostrat competitivitat i solidesa en totes les competicions disputades. El projecte de Romeu semblava encaminat cap a bons resultats. Tanmateix, no totes les peces de l'equip han encaixat com s'esperava dins l'estructura blaugrana.

La difícil situació d'una jugadora del Barça

Ellie Roebuck va ser un dels fitxatges estrella de l'estiu; la portera anglesa va arribar amb l'expectativa de ser la segona opció sota pals. Amb només 25 anys, la seva carrera prometia molt. Però la realitat a Barcelona no va ser l'esperada.

Roebuck només ha disputat dos partits en tota la temporada, tots dos contra rivals de menor nivell: Betis i Levante. La seva competència directa, Cata Coll, ha estat indiscutible per a Pere Romeu. La portera mallorquina ha mantingut el seu lloc sense fissures, deixant Roebuck en un segon pla.

La manca de minuts ha estat un problema constant per a l'anglesa. La seva adaptació no va ser fàcil, i la competència interna ha resultat més dura del que es preveia. Tot i tenir contracte per un any més, la situació porta ambdues parts a considerar un canvi.

Un possible retorn a la Women's Super League

Segons apunta el diari Sport, Roebuck estaria oberta a sortir del Barça després d'una sola temporada. El seu destí més probable és la Women's Super League anglesa, on ja va destacar anteriorment.

Tornar a la WSL li permetria disputar més minuts i tornar a competir al màxim nivell. A més, podria retrobar-se amb rivals coneguts, com l'Arsenal, actual campió de la Champions League que va eliminar el Barça a la final.

Aquesta possible sortida també és vista amb bons ulls pel Barça. El club respecta la decisió i està disposat a facilitar un comiat amistós. Així, Roebuck podria recuperar ritme i protagonisme en una lliga que coneix bé.

Una altra opció per a la porteria blaugrana

La marxa d'Ellie Roebuck suposaria un canvi a la porteria blaugrana. Tanmateix, Cata Coll ha demostrat ser una portera fiable i segura durant tota la campanya. La confiança de Pere Romeu en ella ha estat total.

El Barça també disposa de Gemma Font, una opció sòlida per cobrir la porteria si fos necessari substituir Cata Coll.