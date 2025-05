Pedri diu el que molts pensen de Marciniak després del de l'Inter: 'La UEFA hauria de...'

Pedri està completant una temporada de somni. Després de diversos anys llastrat per contratemps físics, el '8' ha trobat la regularitat necessària per construir la confiança al voltant del seu joc. Un canvi que el Barça i la seva afició celebren per tot el que val, ja que quan el canari està sa l'equip millora notablement.

Ahir, davant l'Inter de Milà, Pedri va demostrar que és el líder absolut del FC Barcelona dins i fora del camp. Té la personalitat necessària per demanar la pilota una i altra vegada quan està jugant, però també té galons suficients per parlar en nom dels seus companys després del xiulet final. Sens dubte, Pedri actua com a capità del vaixell i anit ho va tornar a demostrar sortint en defensa de la samarreta culé i assenyalant, directament, a Marciniak i a la UEFA.

Pedri no es mossega la llengua al parlar de Marciniak

El partit davant l'Inter de Milà va ser vibrant i polèmic a parts iguals. Els catalans reclamen diverses jugades grises que van caure del costat dels italians i que els van perjudicar. El penal a Lamine i la falta prèvia a l'empat a tres sobre Gerard Martín són les principals queixes dels de Flick sobre Marciniak i la seva actuació.

Pedri, un cop finalitzat el partit, va atendre els mitjans de comunicació que s'aglomeraven a la zona mixta per escoltar els protagonistes. El '8' no es va amagar i va voler analitzar el que acabava de passar. "Orgullós de l'equip; una mica decebut perquè vam aconseguir remuntar un resultat que se'ns va posar molt en contra", va començar dient.

Però, sens dubte, el més destacat de les seves declaracions va ser la seva opinió sobre l'àrbitre del partit, Marciniak. Pedri no es va mossegar la llengua i va dir el següent: "No és la primera vegada que ens passa amb aquest àrbitre, la UEFA hauria de mirar-ho. Hi ha coses que no entenc i són complicades d'explicar".

"Totes les 50 - 50 són per a ells. En el penal a Lamine, que després ha estat falta, no treu targeta groga a Mkhitaryan, que hauria estat la segona", va voler finalitzar Pedri. I és que el '8', com la majoria d'aficionats i simpatitzants del Barça, va poder veure clarament com l'actuació de Marciniak va ser perjudicial per als interessos del conjunt català.

Ara, el Barça haurà de centrar-se en LaLiga. Aquest diumenge es juga el Clàssic i tot pot passar. Un resultat positiu podria servir per ofegar les penes, mentre que una derrota podria ser dramàtica a aquestes altures.