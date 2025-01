Pau Víctor rompe su silencio y se adelanta a Dani Olmo con su mensaje: 'So...'

El caso Dani Olmo está ocupando la mayoría de las portadas de los últimos días. Y es que el '20', que llegó como el gran fichaje estrella del FC Barcelona para esta temporada, tendrá que quedarse en la grada sin jugar hasta final de temporada. Solo un milagro podría revertir la situación actual.

Sin embargo, Dani Olmo no es el único afectado. Pau Víctor, que salió del Girona este mismo verano para fichar por el Barça, también se ha visto perjudicado por lo sucedido. Ni el ex del Leipzig ni el eterno suplente de Lewandowski han podido ser inscritos pese a los intentos de Joan Laporta, y ahora solo les queda esperar.

De momento, el siguiente paso que planea dar la directiva del Barça para resolver este asunto será acudir al CSD en busca de la cautelar. Una medida desesperada y que no parece que vaya a servir de mucho, lo que ha provocado el cabreo de ambos futbolistas. Joan Laporta se ha reunido con ellos para tranquilizarlos, pero solo Pau Víctor ha querido dar la cara directamente para mostrar su opinión.

Pau Víctor rompe su silencio y deja KO a Dani Olmo con su mensaje: "So..."

El FC Barcelona arrastra esta situación desde hace meses, cuando Joan Laporta tuvo que recurrir a la lesión de Christensen para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Y, desde entonces, la directiva ha tenido tiempo suficiente para resolver los problemas económicos. Sin embargo, la fecha límite ya ha llegado y el Barça no ha presentado el dinero necesario para solventar dicha situación.

Ante tal escenario, Dani Olmo no ha querido dar la cara y solo se ha pronunciado a través de su representante, Andy Bara. Eso sí, lejos de aumentar los rumores, el agente del '20' ha dejado claro que Olmo no piensa en moverse del FC Barcelona. Aunque tenga que quedarse en la grada sin jugar, Dani no dejará el club de su vida otra vez.

Por su parte, Pau Víctor sí ha querido pronunciarse directamente, y lo ha hecho antes que Dani Olmo. En concreto, lo hizo durante el Barbastro-Barça de Copa del Rey celebrado hace solo unos días. El canterano estaba viendo el partido desde su casa y no dudó en compartir una imagen con el texto "Som-hi Barça", acompañado de dos iconos azules y rojos.

Un mensaje que emocionó a los aficionados culés y que demuestra su compromiso con la entidad catalana. Dani Olmo, por ejemplo, firmó una cláusula en verano que le permitía marcharse gratis si se daba esta situación, y el Milan ya ha enviado la primera oferta. Sin embargo, Pau Víctor no firmó dicha cláusula y solo le queda apoyar a sus compañeros.