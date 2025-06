Pau Cubarsí tenia raó, però Deco va cancel·lar el fitxatge: «Hauria d'estar al Barça»

La temporada de Pau Cubarsí al FC Barcelona ha estat una de les grans sorpreses de la temporada. Als 18 anys, el jugador format a la pedrera ha demostrat una maduresa i seguretat al camp que no es veu cada dia

Cubarsí ha sabut fer-se amb un lloc a l'onze titular sota la direcció de Hansi Flick, destacant per la seva sortida de pilota neta, la seva intel·ligència i la seva capacitat d'anticipació

El seu rendiment ha estat impecable, i sembla que té tot el necessari per convertir-se en una de les peces clau de l'equip a llarg termini

Un company de nivell

Tot i les seves excel·lents actuacions, Pau Cubarsí no pot fer-ho tot sol. Si bé ha trobat una gran compenetració amb Íñigo Martínez, la realitat és que el central basc ja té 34 anys, cosa que fa necessari buscar un company de futur

La direcció esportiva del Barça, liderada per Deco, ha analitzat diverses opcions per reforçar la defensa i assegurar que Cubarsí tingui al seu costat un central de màxim nivell

Aquesta temporada, Íñigo Martínez ha estat la solució temporal, però el futur és clar: el Barça necessita un central jove i amb un alt potencial

En aquest sentit, un dels noms més destacats ha estat el de Dean Huijsen, un defensa de 20 anys que ha demostrat molta qualitat en les seves actuacions

En aquell partit, Huijsen va deixar una impressió tan forta que fins i tot va deixar Cubarsí a la banqueta, cosa que parla del seu gran nivell

L'error de Deco i la victòria del Madrid

Tanmateix, el fitxatge de Huijsen ha estat un tema complicat. Deco, que s'encarrega de la planificació esportiva del Barça, es va mostrar reticent al seu fitxatge, cosa que va obrir la porta perquè el Real Madrid es fes amb els seus serveis

La qualitat de Huijsen és indiscutible i la seva capacitat per jugar a un nivell alt amb només 20 anys és el que ha fet que es fixin en ell

Tot i que el Barça el va valorar, l'error de no concretar el seu fitxatge s'ha fet evident ara, ja que el Real Madrid ha guanyat la partida

El futur a la defensa del Barça

Amb l'arribada de Dean Huijsen al Real Madrid, el Barça haurà de reajustar els seus plans defensius. Encara que Pau Cubarsí continua sent una de les grans promeses, la manca d'un company de nivell podria limitar el seu potencial

Ara, el Barça es troba davant el repte de trobar un altre reforç de qualitat per a l'eix de la defensa. Mentrestant, Joan Laporta observa com el Real Madrid fa un pas endavant en la competència per joves talents defensius