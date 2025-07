Pablo Torre demana un altre fitxatge del Barça per al Mallorca amb el seu 'm'agrada' a Instagram

Pablo Torre ha decidit canviar d'aires després de diverses temporades al Barça. No ha tingut les oportunitats que esperava tot i que el seu rendiment sobre la gespa ha estat molt bo pel poc que ha jugat. Per això ha pres la decisió de sortir del club català i provar sort al Mallorca.

Després de brillar a Segona Divisió amb el Racing, Pablo Torre va signar pel FC Barcelona a canvi de 5 milions d'euros. Tanmateix, la seva adaptació al club català no ha estat gens fàcil. Malgrat el seu talent, la competència per un lloc a la rotació ha estat ferotge, cosa que ha acabat provocant la seva sortida definitiva rumb a l'RCD Mallorca.

Pablo Torre demana més reforços per al Mallorca

El Mallorca pagarà 5 milions d'euros per Pablo Torre, la mateixa quantitat que va pagar el Barça en el seu dia. A més, el club català s'assegura un dret de tempteig i un 50% de la futura venda, cosa que garanteix un possible guany si Pablo té èxit a l'equip balear. L'acord es farà oficial al llarg del dia d'avui, però el mitjapunta càntabre ja està treballant per al seu nou equip.

Pablo Torre ha mostrat el seu suport al nou projecte del Mallorca d'una manera curiosa. A Instagram ha fet un 'like' a una publicació que mostrava una possible alineació de l'equip balear per a la pròxima temporada. En aquesta publicació, Pablo Torre apareix com a mitjapunta, però el que més va sorprendre va ser la inclusió de Roony Bardghji, un jove extrem suec.

Pablo Torre vol compartir vestidor amb Roony Bardghji, el nou fitxatge del Barça

Roony Bardghji, l'últim fitxatge del Barça, figura a l'alineació somiada del Mallorca com a extrem dret. Acaba d'aterrar a la Ciutat Comtal procedent del Copenhaguen, però el seu futur a les ordres de Flick no està clar. Per això és probable que el club decideixi cedir-lo al Mallorca.

El 'like' de Pablo Torre a Instagram demostra el seu suport a l'operació. És conscient del potencial de Roony Bardghji i dona suport a la seva cessió al Mallorca. Aquesta cessió podria ser beneficiosa tant per al jugador com per al Barça, ja que li permetrà guanyar minuts de joc en una lliga competitiva.

Sense dubte, Pablo Torre es mostra realment il·lusionat amb la nova etapa que comença per a ell. Després de sortir del Barça, al Mallorca podria trobar el seu lloc. Això sí, no se'n va a les Illes Balears de passeig:vol guanyar i per això estaria encantat amb l'arribada de Roony Bardghji.