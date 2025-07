Oportunitat màgica per a Arda Güler: el seu rival núm. 1 passarà pel quiròfan, 3 o 4 mesos KO

L'arribada de Xabi Alonso ha suposat una alenada d'aire fresc per al Real Madrid en general, i per a Arda Güler en particular. El jove turc fa dues temporades que és a la capital espanyola, però sota el comandament de Carlo Ancelotti gairebé no va tenir oportunitats reals per demostrar el seu talent.

La seva primera campanya va ser complicada per les lesions i, quan havia de fer el salt en la segona, la manca de minuts va impedir la seva progressió. Ara, amb Xabi a la banqueta, tot ha canviat i Arda Güler torna a somriure.

Més minuts i més responsabilitat

El nou tècnic del Real Madrid ha apostat decididament per Arda Güler. El jugador no només està gaudint de més minuts, sinó que també està assumint un rol molt més important en l'esquema de Xabi Alonso. Se'l veu còmode, confiat i més implicat que mai.

Una de les grans novetats és el seu canvi de posició. Ara juga més centrat i endarrerit, ajudant en la sortida de pilota al costat de Tchouaméni, connectant amb Bellingham quan l'equip transita cap a l'atac. Arda està demostrant una visió i un criteri que pocs esperaven en aquesta nova demarcació.

El moment de fer un pas endavant

Arda Güler sap que té al davant una oportunitat d'or. Ha d'aprofitar cada minut per convèncer el cos tècnic, l'afició i, sobretot, a ell mateix que pot ser important en aquest Real Madrid. Això, tenint en compte que s'ha demostrat que les condicions les té i que només li falta continuïtat.

I just ara, aquesta continuïtat sembla estar més a prop. Jude Bellingham, el seu principal competidor a la zona de creació, passarà per quiròfan per solucionar els dolors a l'espatlla que arrossega des de fa mesos.

Bellingham, fora entre tres i quatre mesos

El migcampista anglès ha decidit operar-se i estarà de baixa entre tres i quatre mesos. Una notícia que suposa un cop per als interessos col·lectius del Real Madrid, però que alhora representa una gran oportunitat per a Arda Güler.

Amb Bellingham fora, el turc tindrà temps i espai per assentar-se a l'alineació titular. Serà el seu moment per demostrar que està preparat per competir al més alt nivell i que pot ser fonamental en el projecte de Xabi Alonso.

Tot a les mans d'Arda

Ara, el focus està en ell. Arda Güler té talent de sobres, i per fi tindrà els minuts que tant ha esperat.

Si respon com s'espera, el seu protagonisme no es limitarà a aquests mesos de baixa de Bellingham. Podria estar començant una nova etapa brillant al Santiago Bernabéu.