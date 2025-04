Ona Batlle no es talla, demana un fitxatge per al Barça: 'Vull jugar amb ella'

Mentre lluita pel pòquer de títols, el Barça Femení ja planifica la pròxima temporada. Des dels despatxos ja es treballa per reforçar una plantilla que continua sent la millor d'Europa, encara que encara té marge de millora.

Una de les mancances més evidents és la falta de laterals naturals. Pere Romeu ha hagut d'adaptar jugadores com Brugts, Rolfö o Jana Fernández per cobrir aquesta posició, però no sempre és la solució ideal. Només Ona Batlle es manté com a lateral pura en l'esquema, cosa que obliga el club a buscar reforços específics per a la banda i defensa.

Laia Aleixandri, en l'agenda blaugrana

Entre els noms que més força han guanyat en les últimes setmanes destaca el de Laia Aleixandri. Laia, formada a la pedrera blaugrana, acaba contracte i és una gran oportunitat de mercat.

Laia, polivalent, pot jugar de central o pivot defensiu, una posició que el Barça vol reforçar després de la marxa de Keira Walsh. La seva experiència internacional, la seva joventut i el seu coneixement de l'ADN Barça la col·loquen com una opció ideal per fer un salt de qualitat a la plantilla. A més, arribaria lliure, un factor important en un moment on el club ha de gestionar amb prudència la seva economia.

Ona Batlle es mulla en públic

Enmig de tots aquests rumors, Ona Batlle ha volgut deixar clara la seva opinió. En una entrevista a RAC1, la lateral va expressar el seu desig de compartir vestidor amb Laia Aleixandri:

"M'encantaria poder tornar a jugar amb Laia Aleixandri, però al final és la seva decisió."

Les seves paraules no són casuals. Dins del vestidor, moltes jugadores mantenen una excel·lent relació amb Laia, fruit dels èxits compartits en la selecció espanyola. La petició d'Ona reflecteix no només el desig de reforçar l'equip, sinó també la bona sintonia que es busca mantenir en el grup.

Que Ona, clau en l'equip, parli obertament, mostra que el fitxatge de Laia seria ben rebut

Una incorporació estratègica

Més enllà de les emocions i les amistats, el fitxatge de Laia Aleixandri tindria un sentit purament esportiu. El Barça necessita més fons d'armari en defensa i una jugadora que pugui aportar tant a la defensa com al centre del camp seria un reforç de primer nivell.

Amb el projecte mirant ja cap a la pròxima temporada, el club es mourà amb intel·ligència al mercat. Tot indica que no hi haurà grans desemborsaments, i operacions com la de Laia encaixen perfectament en aquesta filosofia.

El Barça ja ha deixat la porta oberta. El vestidor l'espera amb els braços oberts i Ona Batlle no ha pogut ser més clara.