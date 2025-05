Oficial, només vol anar al Barça, Robert Lewandowski està KO: Fitxatge de 100 M

La direcció esportiva del Barça fa temps que treballa en el fitxatge d'un '9' de garanties que pugui suplir Lewandowski a mitjà termini. El davanter polonès té contracte una temporada més i als seus 37 anys està en la darrera etapa de la seva carrera. El Barça és conscient que el club ha d'assegurar un davanter de qualitat que garanteixi el futur en la parcel·la ofensiva.

Robert Lewandowski, malgrat la seva edat, està tenint un rendiment altíssim i els seus registres golejadors així ho demostren. Aquesta temporada ha disputat 51 partits, acostant-se als 4000 minuts de joc i anotant 40 gols i donant 3 assistències. El davanter polonès està deixant el llistó molt alt per al seu successor i no serà fàcil al club trobar un davanter del seu nivell.

En les últimes hores, estan sorgint notícies i rumors sobre el fitxatge d'un davanter top en el si del Barça. Segons s'ha informat en el programa televisiu El Chiringuito, Julián Álvarez davanter de l'Atlètic de Madrid estaria pensant en canviar d'aires aquest estiu. La seva relació amb Simeone no és fluïda i estaria pensant en el Barça com el club per seguir guanyant títols segons han apuntat periodistes com Jota Jordi i Matías Palacios.

El Pla del Barça amb Julián Álvarez

El davanter argentí de l'Atlètic està brillant amb llum pròpia al Metropolitano, en només una temporada ha aconseguit anotar 29 gols i revolucionar l'atac matalasser. Julián Álvarez, als seus 25 anys, ha trobat al Metropolitano el lloc idoni per assentar-se i créixer futbolísticament. Sens dubte, el club matalasser està servint de plataforma ideal per elevar-se al més alt.

El Barça, amb aquesta barreja de necessitat i ambició, ha posat el seu focus d'interès en el jove davanter internacional. L'Atlètic no ho posarà fàcil als culers després de la seva inversió realitzada l'estiu passat pel jugador i el rendiment demostrat. El Barça estaria pensant en una operació que pugui incloure diversos jugadors interessants per a l'Atlètic amb l'objectiu d'abaratir el fitxatge.

El pla estratègic del Barça

La clàusula de Julián Álvarez està fora de l'abast del Barça, l'Atlètic va fixar la seva sortida en 150M encara que podria començar a negociar en els 100M. El culebró Julián Álvarez pot haver començat a escriure les seves primeres pàgines i va camí de convertir-se en un nou Nico Williams. L'estrella de l'Atlètic de Madrid s'ha convertit en la prioritat del Barça després de signar una gran campanya.

La seva capacitat per definir amb ambdues cames, moure's entre línies i pressionar alt el converteixen en el perfil perfecte buscat per Deco. El Barça, conscient de la dificultat econòmica que implica el seu fitxatge, busca alternatives de negociació. Des de l'entorn de l'argentí, no es descarta una sortida del club matalasser sempre que es tracti d'un projecte ambiciós, competitiu i de garanties.