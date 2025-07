Oficial: Tercera sortida del Barça Femení en pocs dies: 'Rolfö, Engen i ara...'

El Barça Femení està en ple procés de renovació. En les últimes setmanes, el club ha oficialitzat tres sortides importants que han sorprès aficionats i jugadores per igual.

Mentre algunes futbolistes estan concentrades a l'Eurocopa amb les seves seleccions, la directiva ha aprofitat per prendre decisions importants de cara a la pròxima temporada. Ingrid Engen, Fridolina Rolfö i una altra futbolista són les protagonistes d'aquesta onada de canvis.

Ingrid Engen i la seva recerca de protagonisme

La primera a anunciar la seva sortida va ser Ingrid Engen. La migcampista noruega, que no havia aconseguit trobar continuïtat a l'onze titular, va decidir buscar nous horitzons per tenir més minuts al camp.

L'etapa d'Engen al Barça no va ser l'esperada i va decidir canviar el rumb de la seva carrera. Aquesta decisió reflecteix la importància que tenen les jugadores a mantenir el seu nivell competitiu, i la necessitat d'un espai on puguin brillar i créixer.

Rolfö i Roebuck: sortides que ningú va veure venir

La mateixa setmana, van arribar dues notícies més que van causar sorpresa: la primera va ser la sortida de Fridolina Rolfö. La davantera sueca i el club van decidir rescindir el contracte de mutu acord, una mesura inesperada.

Algunes companyes fins i tot es van assabentar de la notícia mentre estaven concentrades amb les seves seleccions nacionals. Rolfö, que havia aterrat amb moltes expectatives, va decidir buscar un nou camí per recuperar protagonisme.

Poc després, es va confirmar la tercera baixa: Ellie Roebuck. La portera anglesa, fitxada fa pocs mesos, gairebé no havia comptat amb oportunitats a l'equip. La manca de minuts va portar a un acord per rescindir el contracte i la portera tornarà a la Premier League per jugar amb l'Everton.

Mirant cap al futur: què espera al Barça?

Amb aquestes tres baixes, el Barça Femení encara una etapa decisiva per refer la seva plantilla. La directiva haurà de moure's ràpid al mercat per portar jugadores que sumin talent, frescor i experiència. A més, és fonamental que encaixin amb l'estil de joc que defineix l'equip des de fa anys.

El repte serà trobar equilibri entre joventut i veterania, mantenint l'essència competitiva i el nivell que exigeix un club que vol continuar dominant a Espanya i Europa. A més, caldrà cuidar el vestidor perquè aquestes sortides no afectin la dinàmica interna.

Per ara, la incertesa creix i les expectatives estan posades en els pròxims moviments. El Barça ha de respondre ràpid per mantenir la il·lusió dels seus aficionats i preparar un equip fort i competitiu per a la temporada vinent.