Deco ja va avisar, no hi caben tots: Ronald Araújo n'és el responsable, se'n va a Croàcia per 2 M

El director esportiu del Barça, Deco, no s'hi va estar en la seva darrera entrevista amb La Vanguardia. Va analitzar la situació de l'equip amb franquesa, abordant tant fitxatges com sortides. I va llançar una frase que va deixar empremta: "Sortirà un central, però Ronald Araújo no està en els nostres plans"

Amb aquestes paraules, Deco va deixar clar que el central uruguaià no serà sacrificat aquest estiu. Tot i els dubtes generats els darrers mesos, el Barça confia plenament en Ronald Araújo. "És un dels millors centrals del món", va insistir el director esportiu

Ronald Araújo es queda i provoca la primera sortida

La continuïtat de Ronald Araújo no amaga el moment delicat que travessa, ja que ha perdut protagonisme després de l'explosió de Pau Cubarsí i el bon rendiment d'Iñigo Martínez. A més, el seu nom ha sonat amb força a Itàlia, especialment a la Juventus, però Deco ha volgut frenar qualsevol especulació amb un missatge clar: Ronald Araújo no sortirà

Tanmateix, com bé va dir Deco, no hi caben tots Actualment, el Barça compta amb sis centrals per a dues posicions. D'aquesta manera, els assenyalats per fer les maletes són Christensen i Sergi Domínguez, que ja ha fitxat pel Dinamo Zagreb

Qui sí que se'n va és Sergi Domínguez

Mentre Ronald Araújo resisteix, un altre central format a la Masia farà les maletes. Es tracta de Sergi Domínguez, que no ha comptat pràcticament per al primer equip aquesta temporada. Hansi Flick no li ha donat minuts, i des del club entenen que el millor és buscar-li una sortida

És aquí on entra el Dinamo Zagreb, que ha mostrat interès a fitxar-lo. El conjunt croat pagarà 2 milions d'euros al Barça pel seu traspàs Una xifra modesta, però que ajuda a alliberar massa salarial i generar marge de maniobra

Deco ho deixa tot lligat: venda i plusvàlua en el traspàs de Sergi Domínguez

Deco ha estat qui ha tancat personalment l'operació amb el Dinamo. I ha deixat la seva empremta negociadora en incloure una clàusula estratègica. El Barça es reserva un 40% d'una futura venda de Sergi Domínguez, pensant en una possible revalorització

Si el jugador del planter brilla a Croàcia i fa el salt a una lliga més gran, el club català ingressarà més diners. Una fórmula intel·ligent per no perdre del tot el control sobre un talent que encara pot explotar. Un negoci rodó

La decisió de Deco de mantenir Ronald Araújo reforça l'estabilitat defensiva del Barça. Amb Sergi Domínguez fora i amb ingressos assegurats, el club pot planificar millor el mercat