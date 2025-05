Gir de 180º amb Andreas Christensen: El Barça frena el fitxatge que més agrada a Flick

Andreas Christensen va començar la temporada amb grans expectatives. Després d'un any molt bo amb Xavi, jugant tant de pivot com de central, el danès aspirava a consolidar-se com a titular amb Hansi Flick. Tanmateix, els problemes van començar a aparèixer molt aviat.

En la primera jornada, Andreas Christensen va patir una lesió que l'ha mantingut apartat dels terrenys de joc durant gairebé tot el curs. La seva absència va ser inesperada i molt dolorosa per al vestidor, ja que amb Xavi va demostrar ser un comodí extraordinari. Això sí, fins i tot lesionat ha estat important per a l'equip, ja que Dani Olmo va poder ser inscrit gràcies a la seva baixa.

La lluita per recuperar la forma i la titularitat

Després del seu llarg període de baixa i diverses recaigudes, Andreas Christensen ha aconseguit recuperar la forma física i la motivació. Ja està completament sa i no ha trigat a demostrar-li a Flick que mereix un lloc a l'equip per a la pròxima temporada. El seu retorn ha estat positiu i, encara que hi ha molta competència a la zona defensiva, Christensen ha demostrat que està preparat per donar moltes alegries a la parròquia culé.

Malgrat que, fins fa unes setmanes, era un dels favorits per sortir del Barça, ara s'està guanyant una nova oportunitat. De fet, el Barça ha modificat els seus plans per a l'estiu tenint en compte les seves últimes actuacions. I és que la continuïtat d'Andreas Christensen ja és un fet, provocant que Deco cancel·li el traspàs que més agrada a Flick.

Andreas Christensen deixa KO a Jonathan Tah, el favorit de Flick

Inicialment, el Barça planejava aprofitar els diners que obtindria amb la venda d'Andreas Christensen per complir els desitjos de Flick. Deco havia negociat directament amb Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen, perquè fos el reemplaçament del danès a la defensa.

Jonathan Tah, el favorit de Flick, havia estat considerat com l'opció ideal per reforçar la defensa culé. Tanmateix, el bon rendiment d'Andreas Christensen després del seu retorn ha fet que el Barça es replantegi la seva decisió. La confiança que el club ha dipositat en Christensen ha portat la directiva a cancel·lar la signatura de Tah.

El Bayern Munic en treu profit

Amb el futur d'Andreas Christensen resolt, Jonathan Tah ha hagut de buscar un altre destí i sembla que l'ha trobat al Bayern Munic. El club alemany ja està negociant directament amb el jugador i, segons els rumors, l'anunci és qüestió de dies. Tah jugarà a l'Allianz Arena.

Per la seva banda, Andreas Christensen espera que la pròxima temporada sigui més tranquil·la. No vol ensurts, ja que desitja assentar-se com una peça clau en l'esquema de Flick. Qualitat, com ja ha demostrat, en té sobradament.