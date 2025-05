Gianni Infantino il·lusiona amb la gran notícia de Messi i Cristiano Ronaldo: 'Junts a...'

El president de la FIFA, Gianni Infantino, s'ha convertit en el gran protagonista de les darreres hores. Ho ha aconseguit després de parlar dels dos millors futbolistes de la darrera dècada: Messi i Cristiano Ronaldo. L'argentí dona els seus últims cops de màgia a l'Inter Miami de la MLS, mentre que el portuguès fa el mateix a l'Aràbia Saudita.

Messi i Cristiano Ronaldo van competir durant anys a LaLiga amb el Barça i el Real Madrid, elevant la seva rivalitat a categoria històrica. Tanmateix, des del seu darrer enfrontament ja ha passat molt de temps: data del passat 19 de gener de 2023. Des de llavors, els aficionats no els han pogut veure junts sobre la gespa.

Aquesta situació és precisament la que Gianni Infantino vol revertir. El president de la FIFA somia tornar a reunir tots dos cracks de la manera més espectacular possible. I és que, qui no ha imaginat Messi i Cristiano compartint vestidor en un mateix equip.

Messi i Cristiano al mateix bàndol?

Una idea que, encara que sembli impossible, ara pren força gràcies a les paraules de Gianni Infantino i l'acomiadament de Cristiano Ronaldo de l'Al-Nassr. El dirigent futbolístic no ha dubtat a expressar públicament el desig de tots els aficionats al futbol. Mentre que, per la seva banda, CR7 ha alimentat els rumors confirmant que marxa de l'Aràbia Saudita.

Cristiano Ronaldo ha compartit a les seves xarxes socials la seva sortida immediata de l'Al-Nassr. Una notícia inesperada que obre múltiples opcions sobre el futur immediat del crack lusità. I, en aquest sentit, totes les mirades apunten al Mundial de Clubs, on també hi serà Messi.

Amb motiu d'aquest important torneig, Gianni Infantino ha parlat obertament de la possibilitat que Cristiano Ronaldo s'uneixi a l'Inter Miami de Messi. El president de la FIFA ha deixat caure la proposta amb entusiasme. "M'encantaria veure'ls jugar junts, t'imagines si juguessin al mateix equip durant el torneig? Seria una cosa especial", ha confessat.

Un somni impossible

La possibilitat de veure junts Messi i Cristiano Ronaldo al mateix equip genera gran expectació. Sens dubte, seria un dels majors reclams en la història recent del futbol mundial. L'impacte mediàtic del retrobament d'aquests dos gegants al Mundial de Clubs seria inigualable per a la FIFA i per a Infantino com a màxim responsable.

Això sí, de moment, és només un somni expressat en veu alta per Gianni Infantino. Tanmateix, amb la situació actual d'ambdós futbolistes, no sembla una idea tan desgavellada. Messi i Cristiano Ronaldo, junts, podrien protagonitzar el moment més esperat del futbol mundial.