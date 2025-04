El Barça guanya i Flick reacciona, demana dos fitxatges del Celta de Vigo: 'Els necessito'

El FC Barcelona ha aconseguit la victòria in extremis davant el Celta de Vigo en un partit molt igualat. L'equip de Flick necessitava els tres punts, i ha hagut d'esperar fins a l'últim minut per sentenciar el partit. Un penal sobre Dani Olmo en els instants finals ha estat decisiu.

El Celta, que des del primer moment va plantar cara, va arribar a posar-se 1-3 per davant en el marcador, sorprenent els locals. No obstant això, la qualitat del Barça, amb un encert tremendo de Raphinha, Dani Olmo i companyia, va acabar per ser indefensable per als gallecs. Finalment, els de Flick han aconseguit endur-se la victòria per 4 a 3, el que podria ser decisiu per al desenllaç del campionat de lliga.

Flick demana dos fitxatges del Celta

Més enllà de la victòria, que és clau per seguir somiant amb el títol de lliga, Hansi Flick ha tret una conclusió important. Per a ell, el triomf era vital, però el Barça també ha de començar a pensar en la planificació de la pròxima temporada. En aquest sentit, Flick té dues prioritats clares que, curiosament, podrien ser cobertes per dos cracks del Celta de Vigo.

En primer lloc, Flick ha demanat un lateral polivalent que pugui ser suplent de Koundé o Alejandro Balde. I el Celta té la solució. El Barça porta mesos valorant la situació d'Óscar Mingueza, un lateral que està completant una temporada molt bona amb els gallecs.

Encara que no ha estat titular, Flick no necessita més proves per saber que Óscar Mingueza encaixa perfectament en el que busca per a la seva plantilla. Amb la flexibilitat de jugar en ambdues bandes i la seva capacitat defensiva, Mingueza podria ser una opció molt interessant per al Barça. A més, el seu preu resulta assequible, ja que el club català encara manté una opció de compra per només 9 milions.

Óscar Mingueza no és l'única petició de Flick

En segon lloc, Flick també ha demanat el fitxatge d'Alfon González perquè sigui el suplent de Raphinha i Lamine Yamal. L'extrem del Celta, que acaba contracte aquest estiu, no renovarà amb el club gallec.

Aquesta situació ha cridat l'atenció de Flick, qui veu en Alfon una excel·lent opció per reforçar l'atac del Barça. L'avantatge d'aquest fitxatge és que Alfon González sortiria gratis, atès que acaba contracte al juny. No obstant això, el Sevilla sembla estar per davant en la cursa pel seu fitxatge, el que podria complicar les negociacions per al Barça.

Veurem què succeeix aquest estiu, però està clar que tant Óscar Mingueza com Alfon González estan en el radar de Flick. Si les negociacions es donen com espera l'entrenador alemany, el Barça podria incorporar dos jugadors molt interessants per continuar lluitant en totes les competicions. El futur del club català està en marxa, i encara que l'objectiu continua sent el títol de lliga, la planificació per a la pròxima temporada ja està prenent forma.