El Barça Femení respira alleujat amb la notícia de Mapi León

Mapi León ha viscut uns mesos intensos. La defensora del Barça Femení ha estat en el focus mediàtic per una sanció que la va deixar fora de joc durant dues jornades de Lliga.

Tot va començar després del derbi contra l'Espanyol el passat 9 de febrer. Aquell dia, un gest amb la jugadora blanc-i-blava Daniela Caracas va encendre les alarmes del Comitè de Disciplina de la RFEF.

Malgrat que l'àrbitre no va reflectir res a l'acta, el Comitè va entrar d'ofici i va aplicar l'article 129 del Codi Disciplinari. Resultat: dos partits de suspensió per conducta antiesportiva. Un càstig que va doldre tant al Barça com a la pròpia Mapi.

El retorn esperat amb ensurt inclòs

Diumenge passat, per fi, Mapi León va tornar a trepitjar la gespa després de complir la sanció. No obstant això, no va trigar a arribar un nou sobresalt. Durant el partit de Champions contra el Chelsea, Mapi va ser titular i sòlida com sempre, però poc abans del descans van saltar les alarmes.

Mapi es va portar la mà al quàdriceps dret, el seu rostre reflectia dolor, va sentir una punxada. Sense dubtar-ho, va comunicar les molèsties i Pere Romeu va reaccionar ràpid. Ingrid Engen va començar a escalfar, llesta per entrar després del descans.

Preocupació en l'entorn culer

La imatge va generar inquietud, amb el tram decisiu de la temporada a la volta de la cantonada, qualsevol possible baixa és un cop dur. Encara més quan es tracta d'una peça clau com Mapi León. A les xarxes socials, l'afició es mostrava preocupada, Seria alguna cosa greu? Es perdria els pròxims partits?

Bones notícies per al Barça Femení

Per sort, l'ensurt s'ha quedat en això: un ensurt. Les proves realitzades aquest dilluns han confirmat que Mapi León només pateix una sobrecàrrega al quàdriceps dret. Res greu, no hi ha trencament ni lesió de llarga durada.

La central no estarà de baixa i podrà seguir entrenant amb el grup. Estarà disponible per al pròxim compromís del Barça, cosa que ha portat un gran alleujament al vestidor i a l'afició.

Un respir en el millor moment

La notícia arriba en un moment clau. El Barça Femení s'enfronta a setmanes decisives, amb la Champions i la Lliga en joc. Tenir a Mapi al cent per cent pot marcar la diferència.

El seu lideratge, experiència i qualitat són fonamentals per mantenir l'equip al més alt. Després d'uns mesos agitats, Mapi León torna amb força i el Barça, respira tranquil.