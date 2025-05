Luis Suárez sorprèn parlant de Lamine Yamal i Pedri: Més sincer que mai

Luis Suárez és una de les figures més recordades en la història recent del FC Barcelona. Juntament amb Messi i Neymar va formar la famosa MSN, que va marcar una època al Camp Nou i en el futbol mundial. Durant el seu temps a la Ciutat Comtal, Suárez va anotar 195 gols en 283 partits, demostrant la seva capacitat letal a l'àrea.

Avui en dia, Luis Suárez es troba a la recta final de la seva carrera. Juntament amb altres exjugadors del Barça com Jordi Alba, Busquets i Messi, Suárez gaudeix dels seus últims anys com a futbolista a la MLS. Amb l'Inter Miami, Suárez segueix demostrant la seva qualitat, sumant 30 gols en 54 partits, i sent una peça clau per als nord-americans.

No obstant això, malgrat estar lluny de la Ciutat Comtal, Luis Suárez segueix amb atenció el que succeeix amb el club dels seus amors. El '9' no s'ha oblidat del FC Barcelona i segueix amb atenció tots els seus partits. De fet, en les últimes hores ha trencat el seu silenci per parlar obertament de Pedri i Lamine Yamal.

Luis Suárez no es calla res amb Pedri i Lamine Yamal

Luis Suárez està encantat amb el rendiment actual del Barça sota la direcció de Hansi Flick. En una recent entrevista ha elogiat la qualitat del futbol que està desplegant el tècnic alemany. "M'encanta el FC Barcelona d'avui en dia, té una dinàmica, un futbol i una eficàcia impressionants", va reconèixer.

Però Luis Suárez va ser encara més específic en parlar de les dues grans estrelles del FC Barcelona. Per al mític '9', ambdós tenen una aura especial que els permet desequilibrar la balança cap al costat culé. "Pedri i Lamine Yamal estan per sobre de la mitjana, marquen la diferència".

Sens dubte, les seves paraules reflecteixen admiració total pel '8' i el '19' del Barça, que estan completant una temporada per al record. S'han convertit en els líders absoluts del projecte, i Luis Suárez ho sap. De fet, va voler aprofundir una mica més en el talent canari i va dir que: "Estic veient un Pedri que em sorprèn el nivell tan alt que està assolint".

A més, Suárez es va mostrar sorprès per la joventut de Lamine, qui amb només 17 anys està sent una de les sensacions del futbol mundial. "Lamine Yamal m'està sorprenent per l'edat que té", va afegir, ressaltant el talent precocíssim del jove extrem.

Un futur brillant per al Barça

Amb la seva admiració per Pedri i Lamine Yamal, Luis Suárez deixa clar que el futur del FC Barcelona està en bones mans.

Malgrat el seu èxit a la MLS, Luis Suárez segueix molt pendent del que succeeix en el seu antic club. En aquest sentit, el seu reconeixement cap a aquestes dues joies només reafirma el potencial de la nova generació culé.