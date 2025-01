Oficial, adiós al Barça por Dani Olmo: Joan Laporta prepara la traición con el Chelsea

Dani Olmo, mediocampista formado en la cantera del Barça, ya no es futbolista del Barça a todos los efectos, pues este mismo miércoles ha dejado de estar inscrito en LaLiga española. El Barça tenía margen para inscribir a Dani Olmo hasta el martes 31 de diciembre a las 24 horas y, como era de esperar, Joan Laporta no llegó a tiempo. Ahora, el Barça ya hace oficial un plan de emergencia de última hora para poder inscribir a Dani Olmo: el gran aliado será el Chelsea, quien completará la traición del 2025.

El Barça ha empezado el año 2025 con más dudas que nunca, pues no logró registrar el contrato de Dani Olmo en LaLiga y, por ende, el egarense no tiene ficha. La resolución de LaLiga de Javier Tebas ha sido muy clara y evidente: el Barça no llegó a tiempo y, por lo tanto, Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos. Las consecuencias de esta negligente situación pueden ser catastróficas para el Barça, por lo que Joan Laporta prepara la gran traición final: adiós al Barça, un crack se va al Chelsea.

LaLiga insiste y asegura que el Barça "ya no tiene tiempo para inscribir a Dani Olmo", pero Joan Laporta prepara el último gran intento para evitar el desastre del año. Este pasa por cerrar la venta inmediata de un crack del Barça, que se marcharía directo al Chelsea con el fin de generar ingresos y, sobre todo, más margen salarial. Todo está abierto, pero el Barça ya hace oficial, de puertas para dentro, que Joan Laporta tiene la gran solución final: inscribir a Dani Olmo podría ser posible gracias al Chelsea.

El Chelsea se convierte en el gran aliado del Barça, Joan Laporta podría inscribir a Dani Olmo si se cierra ahora

El Barça sabe que la realidad, a día 1 de enero de 2025, es que Dani Olmo ya no es jugador del club culer a todos los efectos. De hecho, 'e-Notícies' puede confirmar que Dani Olmo tampoco podría jugar otras competiciones como UEFA Champions League o Copa del Rey, pues necesita licencia federativa de la liga nacional en cuestión. Con todo ello, el Barça de Joan Laporta apura sus últimas opciones para registrar a Dani Olmo y estas pasan por cerrar una traición conjunta con el Chelsea de Enzo Maresca.

El Barça no se puede permitir el lujo de no inscribir a Dani Olmo, que costó casi 50 millones de euros este pasado mercado de fichajes de verano. El desastre sería total y absoluto y la imagen del Barça, ya muy tocada, quedaría definitivamente por los suelos. Es, por todo esto, que el Barça se ha puesto las pilas y trabaja para cerrar un venta inmediata: un crack dice adiós al Barça esta semana, se va al Chelsea.

Oficial, adiós al Barça por Dani Olmo: Joan Laporta prepara la traición con el Chelsea

El Barça quiere inscribir a Dani Olmo sea como sea y sabe que una de las últimas opciones pasa por activar la venta inmediata de un jugador que libere masa salarial. Si el Barça no logra inscribir a Dani Olmo en LaLiga, el egarense quedará libre y, por consiguiente, podrá fichar gratis por cualquier otro club del mundo y de España. El Barça no puede correr más riesgos y, por ende, apura sus últimos minutos con una operación que conlleva una gran traición: todo ya oficial gracias al Chelsea.

El Barça está excedido y el pago de la venta de los asientos VIP del futuro nuevo Spotify Camp Nou no han llegado a tiempo, por lo que hay que vender. La situación es muy delicada para el Barça, pero sobre todo para un Joan Laporta que no ha logrado llegar a tiempo: la decisión de LaLiga ya es firme y oficial. Ahora la respuesta de Joan Laporta debe ser clara y, de hecho, el Barça ya lo ha hecho oficial: adiós al Barça, hola al Chelsea para poder inscribir a Dani Olmo.

La solución de Joan Laporta pasa ahora por vender a Andreas Christensen de forma inmediata, quien haría las maletas este mismo jueves en dirección al Chelsea, club que busca repescarle. Además del Chelsea, otros medios digitales han apuntado que el defensa central danés también podría interesar a la Juventus, que necesita reforzar su eje de la zaga sea como sea.