Nico Williams fue el gran protagonista del pasado mercado de fichajes en el FC Barcelona. Tras completar una campaña realmente interesante a las órdenes de Valverde en el Athletic, Deco y Laporta decidieron hacerse con sus servicios. Durante meses, presidente y director deportivo estuvieron valorando distintas fórmulas para acometer el pago de su cláusula de rescisión, establecido en 58 millones de euros.

Sin embargo, tras muchos rumores, comentarios e informaciones de todo tipo, Nico Williams tomó la sorprendente decisión de rechazar al Barça para jugar un año más en el Athletic Club. Un movimiento totalmente inesperado, pues la presión del conjunto catalán y su entorno era máxima. Lamine Yamal, Pedri y Balde insistieron una y otra vez para que su traspaso se hiciera realidad, algo que no gustó nada a Raphinha, quien estaba en la rampa de salida.

De hecho, el '11' del Barça reconoció públicamente haberlo pasado muy mal ante los constantes rumores que circulaban alrededor de la figura de Nico Williams. Aseguró que se planteó tirar la toalla y dejar el FC Barcelona para que pudiera venir el extremo del Athletic, pero finalmente decidió quedarse. Una decisión totalmente acertada, pues a día de hoy, Raphinha es imprescindible para Flick.

Nico Williams avisa a Raphinha y al Barça en la Supercopa: 'Está negociando con...'

Ahora bien, pese a que el culebrón Nico Williams parecía haber llegado a su final, ahora ha vuelto a sonar con más fuerza que antaño. Sí, porque los últimos rumores señalan que el internacional español ya está negociando su traspaso para el próximo verano. Eso sí, para sorpresa de todos, su destino podría no ser el FC Barcelona.

Según ha informado El Nacional, el representante de Nico Williams ya se ha sentado a negociar con el Real Madrid. Un movimiento completamente inesperado y que deja KO al Barça en la carrera por uno de sus grandes objetivos. Lamine Yamal seguro que se ha quedado a cuadros al recibir la noticia, mientras que Raphinha, por su parte, estaría encantado de que la operación Nico-Madrid salga adelante.

El Real Madrid se interesa en Nico Williams

El Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, considera a Nico Williams un talento diferencial. El presidente blanco parece que cada vez está más cansado de la actitud de Vinícius Júnior y, en caso de que termine saliendo, el '10' del Athletic es el elegido. Arabia ya ha llamado a la puerta de Vini, así que todo puede pasar.

De momento, tal y como apunta El Nacional, "los agentes de Nico Williams ya han mantenido los primeros contactos con diversos emisarios del Madrid". Y no solo eso, pues además parece que Florentino no quiere esperar y está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión. Veremos qué sucede, pero es evidente que el Barça tiene que acelerar si no quiere dejar escapar a Nico.