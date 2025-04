Ni Pedri ni Gavi, Pep Guardiola truca al Barça per fitxar el nou Kevin De Bruyne

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City amb passat al Barça, no està vivint un 2025 senzill al capdavant de la nau anglesa, que està fora de la Champions League. A més, el City de Guardiola és sisè a la Premier League, per la qual cosa l'objectiu del català passa per classificar el grup per a la Champions i pensar en nous fitxatges. De fet, Pep Guardiola ja treballa per desmantellar el Barça: ni Pedri ni Gavi, Pep Guardiola vol fitxar el seu nou Kevin De Bruyne i aquest juga a la Ciutat Comtal.

Kevin De Bruyne, migcampista belga del City, juga en el conjunt de Manchester des de 2015. Després de 10 anys al Manchester City, Kevin De Bruyne dirà adeu al bloc anglès a finals de temporada: no renovarà i tot sembla indicar que jugarà a la MLS. Pep Guardiola es quedarà sense una de les seves figures i, per poder suplir-la degudament, l'entrenador de Santpedor vol fitxar al Barça: ni Pedri ni Gavi, és encara millor.

Pep Guardiola s'ha posat en contacte amb el Barça en aquestes últimes hores, ja que està molt interessat a fitxar una de les grans estrelles del conjunt de Hansi Flick. Guardiola voldria comptar amb Pedri o amb Gavi, però el DT català sap que són intocables i que, per tant, haurà d'intentar convèncer una altra gran figura culer. Pep Guardiola ja ha tornat a trucar al Barça: vol fitxar el seu nou Kevin De Bruyne i sap que aquest juga al Barça, el club de la seva vida.

Pep Guardiola torna a posar la lupa al Barça: vol fitxar el nou Kevin De Bruyne aquest proper estiu

La baixa de Kevin De Bruyne serà molt sensible per a un Pep Guardiola que està vivint una de les seves temporades més complicades com a entrenador del Manchester City anglès. La imminent sortida de De Bruyne obliga a Guardiola a anar a fitxar un altre jugador de característiques similars: vol endur-se la gran estrella del Barça, ni Pedri ni Gavi. El belga va anunciar aquesta setmana, a través de les seves xarxes socials oficials, el seu adeu al club al terme de la 2024-2025, per la qual cosa Guardiola té feina per trobar-li reemplaçament.

Pep Guardiola, format a la Masia del Barça, sempre ha estat un gran admirador de l'acadèmia culer, però sap que convèncer jugadors com Pedri o Gavi serà impossible. Sobretot perquè tant el canari com l'andalús han renovat amb el Barça fa pocs mesos, per la qual cosa no contemplen un canvi d'aires durant el mercat de fitxatges. Ara bé, Pep Guardiola sí que es veu capaç de convèncer un altre crack del Barça: ni Pedri ni Gavi, però sí que es pot endur el millor mitjapunta culer.

Ni Pedri ni Gavi, Pep Guardiola truca al Barça per fitxar el nou Kevin De Bruyne

Amb la marxa de Kevin De Bruyne ja confirmada, el Barça sap que Pep Guardiola vol anar amb tot a per qui serà el seu reemplaçament en el món del futbol. De fet, Pep Guardiola ja ha trucat al Barça, encara que l'entrenador català ha deixat clar que no tocarà ni a Pedri ni a Gavi, dues de les grans figures culers.

Ni Gavi ni Pedri entren en els plans més a curt termini de Pep Guardiola, però el català sí que està monitorant la situació de Dani Olmo, una mica afectat pels temes salarials. Olmo sempre ha agradat a Pep Guardiola i, de fet, l'egarenc ja va estar a prop de fitxar pel Manchester City durant el passat mercat de fitxatges estival. Malgrat les trucades de Pep Guardiola, Dani Olmo volia tornar al Barça, motiu pel qual va acceptar l'oferta culer, molt menys poderosa a nivell econòmic.

En aquest sentit, el City continua monitorant la situació del migcampista, especialment perquè Olmo podria quedar lliure a causa de problemes de registre al Barça. Segons apunten les últimes informacions, el conjunt 'sky blue' i també l'Arsenal estan atents a la possibilitat de fitxar-lo a 'cost zero' si no es resol la seva inscripció a LaLiga.

Tot sembla indicar que Dani Olmo seguirà al Barça i que serà inscrit sense problemes, però Pep Guardiola ja s'ha posat en contacte amb ell per transmetre-li el seu interès. Guardiola busca el seu nou Kevin De Bruyne i considera que Dani Olmo és la figura que més podria encaixar en aquesta papereta, complicada i més que troncal per al City.