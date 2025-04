Es confirma el fitxatge de Marc Bernal, el Barça dona l'OK: l'acord és total

Marc Bernal és una de les grans promeses del Barça. Als seus 17 anys, el brillant centrecampista defensiu ha captivat aficionats i experts pel seu talent i maduresa al camp. El seu estil de joc ha portat a molts a considerar-lo l'hereu natural de Sergio Busquets a la medul·lar culé.

La temporada 2024-2025 ha estat realment intensa per a Marc Bernal. Després d'una destacada pretemporada sota la direcció de Hansi Flick, va debutar a LaLiga el passat 17 d'agost de 2024 en la victòria per 2-1 contra el València. El seu rendiment en els primers partits va ser excepcional, consolidant-se com a titular i demostrant una visió de joc i una capacitat de recuperació de pilota que recordaven al llegendari Sergi Busquets.

Una lesió va aturar l'ascens de Marc Bernal

Malauradament, la prometedora trajectòria de Marc Bernal es va veure truncada el 27 d'agost de 2024 durant un encontre contra el Rayo Vallecano. En els últims minuts del partit, va patir una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre i una lesió al menisc extern. Aquesta doble lesió va requerir cirurgia i l'ha mantingut allunyat dels terrenys de joc per diversos mesos.

Malgrat la gravetat de la lesió, el Barça ha mostrat la seva confiança en Marc Bernal renovant el seu contracte fins al 2026, però amb el compromís d'extendre'l fins al 2029. A més, la clàusula de rescissió s'ha incrementat de 20 a 500 milions, reflectint l'alta estima en què es té al jugador. Encara no s'ha signat l'extensió fins al 2029, però Bernal ja està fent els passos adequats en aquesta direcció.

Durant la seva recuperació, Marc Bernal ha mantingut una actitud positiva i compromesa. Al març de 2025, el club va proporcionar una actualització sobre el seu estat, destacant la seva dedicació a la Ciutat Esportiva per superar la lesió i el seu enfocament en una recuperació completa.

El Barça dona l'OK al seu fitxatge

Recentment, s'ha confirmat que Marc Bernal ha fitxat per una agència de representació de renom. Aquest moviment estratègic busca garantir que el seu futur professional estigui en les millors mans, especialment considerant la seva imminent renovació amb el Barça. Amb aquest fitxatge, Bernal s'assegura les millors condicions possibles.

Marc Bernal representa l'esperança i el talent de la pedrera del Barça. Malgrat els desafiaments físics, la seva determinació i el suport institucional asseguren que el seu futur al club és sòlid. Els aficionats esperen amb ànsia el seu retorn als terrenys de joc, confiant que continuarà amb el llegat d'excel·lència al mig del camp del gran equip català.