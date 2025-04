Confirmat, el Barça cancel·la el fitxatge de Luis Díaz: Flick assenyala el seu favorit

El FC Barcelona té clar el seu objectiu per al pròxim mercat de fitxatges: reforçar la parcel·la ofensiva. Hansi Flick busca un atacant versàtil, que pugui jugar tant com a extrem com de '9' en determinades situacions.

Durant diversos mesos, el Barça ha estat avaluant opcions per a aquesta posició, incloent noms com Rafael Leao i Jonathan David.

No obstant això, tot semblava indicar que Luis Díaz, extrem del Liverpool, seria la gran prioritat del club per cobrir aquesta vacant.

Luis Díaz, encaixa en el Barça i el seu futur al Liverpool és incert

Luis Díaz, qui va arribar al Liverpool amb grans expectatives, ha demostrat ser un jugador clau en diversos moments de la temporada.

La seva velocitat, regat i capacitat de desbordament el converteixen en un extrem ideal per a l'esquema del Barça. A més, el seu perfil encaixa perfectament amb el que Hansi Flick necessita per enfortir el seu atac.

En aquest context, l'etapa de Luis Díaz a Anfield sembla estar arribant a la seva fi per diversos motius. A nivell esportiu, Luis Díaz no està completament satisfet amb el seu rol al Liverpool.

Encara que continua sent important per a Arne Slot, el colombià desitja jugar més i sentir-se encara més protagonista en l'equip.

A més, a nivell econòmic, Luis Díaz està descontent amb el seu salari actual de 3,4 milions d'euros, una xifra que considera insuficient per a un jugador del seu nivell. Aquesta insatisfacció ha fet que la seva sortida del Liverpool sembli gairebé inevitable.

El fre de Hansi Flick i el gir cap a Nico Williams

Malgrat l'interès del Barça en Luis Díaz, Hansi Flick ha decidit frenar l'operació per dues raons. La primera és que considera que els 75 milions d'euros que demana el Liverpool FC pel colombià són excessius, especialment en el context actual del mercat.

A més, Flick té en ment un altre gran favorit per ocupar la posició d'extrem: Nico Williams, jugador de l'Athletic Club.

Nico Williams, amb la seva joventut i capacitat per desequilibrar, ha impressionat a LaLiga i és vist com una opció més adequada per al Barça.

Amb només 21 anys, Nico Williams ofereix una gran projecció i un cost més assequible que Díaz, cosa que el converteix en una opció atractiva per al club. Recordem que la clàusula de l'extrem basc és de tan sols 60 milions d'euros.

A més, les característiques del seu joc s'ajusten millor a l'estil de Hansi Flick, qui prefereix un jugador més vertical i dinàmic.

El Barça se centra en Nico Williams

Amb el vistiplau de Hansi Flick, el FC Barcelona tornarà a intentar fitxar Nico Williams aquest estiu. L'operació sembla estar més a prop de concretar-se que la de Luis Díaz, a causa de la relació preu-qualitat i a la projecció de Nico Williams en el futur.

Per tant, si res no es torça, Nico Williams s'unirà al Barça per reforçar la parcel·la ofensiva i aportar el seu talent a l'equip de Flick.