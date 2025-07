Messi demana un fitxatge amb conseqüències nefastes per al Barça: se'n va a l'Atlètic

Lionel Messi està centrat a arribar en les millors condicions possibles al Mundial de 2026. L'astre argentí vol assegurar el seu nivell competitiu i prolongar la seva carrera al més alt nivell. Per aconseguir-ho, busca solucions dins de l'Inter Miami, però també fora del club, al mercat de fitxatges.

L'esportista busca millorar el nivell del seu equip a la MLS per estar més preparat per a la gran cita. És sabut que la lliga nord-americana no ofereix el mateix ritme de joc que les competicions europees. Per això, Messi ha sol·licitat el fitxatge de Rodrigo De Paul, el seu company a la selecció argentina, per reforçar l'Inter Miami.

Messi demana el seu fitxatge a l'Inter Miami

Rodrigo De Paul, actualment a l'Atlético de Madrid, ha estat temptat per la proposta de Messi. L'oferta de l'Inter Miami és atractiva, amb el club nord-americà disposat a pagar una clàusula pel jugador. Si es confirma el seu fitxatge, l'Atlético de Madrid perdria un jugador clau, cosa que obligaria a buscar un substitut.

Aquest moviment indirectament afecta el Barça, que veuria com un jove talent s'allunya del club. L'Atlético de Madrid estaria molt interessat en Marc Casadó. El canterà culer ha mostrat el seu potencial, però no sembla que tingui garantit un lloc al primer equip del Barça.

L'impacte de la sortida de Casadó

L'Atlético de Madrid ha pensat en Marc Casadó com el relleu perfecte per a De Paul. Els matalassers podrien oferir 40 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. La sortida de Marc Casadó a l'Atlético seria una jugada interessant per als dos clubs, però dolorosa per al Barça.

La possible venda de Casadó podria alleujar les finances del Barça, però també suposaria la pèrdua d'una de les seves joves promeses. El migcampista ha estat considerat un dels talents més destacats del futbol espanyol. Tanmateix, amb la competència interna al primer equip, el seu futur s'ha vist complicat.

El futur incert del Barça

La situació no és senzilla per al Barça, que podria veure's obligat a fer canvis a la seva plantilla. El club català ha d'equilibrar les seves finances i alhora mantenir un equip competitiu. El futur de Casadó i d'altres jugadors es decidirà segons com avanci el mercat de fitxatges.

Messi segueix buscant el millor camí per mantenir-se competitiu i ajudar el seu equip. La seva petició de fitxar De Paul podria desencadenar una sèrie de moviments que afectin el Barça. El club haurà de reaccionar ràpidament per assegurar que els seus interessos estiguin protegits.