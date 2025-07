Màxima traïció, se'n va amb el rival núm. 1 del Barça: Pere Romeu ha quedat de pedra

El Barça Femení segueix movent fitxa, s'acosta una nova temporada i, amb ella, nous canvis. Alguns ja confirmats, com les sortides d'Ingrid Engen, Fridolina Rolfö i Ellie Roebuck. Però ara ha esclatat una bomba que ningú no esperava, una que no afecta directament el primer equip, però que fa mal igual

No és una simple baixa, és un canvi de samarreta que ha fet mal pel que simbolitza. Perquè no se'n va a qualsevol club, se'n va al màxim rival.

Silenci, sorpresa i decisió

Tot semblava en calma, la planificació de la temporada del Barça Femení seguia el seu curs. El focus estava en els fitxatges per al primer equip, en suplir figures com Fridolina Rolfö o Ingrid Engen. Però de sobte, una notícia interna va sacsejar l'entorn culer: una de les joies de la pedrera, una futbolista estimada i amb projecció, no seguiria al club.

El que més va sorprendre no va ser la seva decisió de marxar, sinó on anava. En un moviment que pocs van veure venir, l'atacant de 21 anys va decidir marxar a l'RCD Espanyol.

Sí, al màxim rival ciutadà. A l'equip amb qui històricament el Barça ha mantingut una rivalitat encesa, també a la Lliga F.

De promesa a “enemiga”

La jugadora en qüestió és Ona Baradad. Cinc temporades al filial, un debut amb el primer equip i una història de dedicació a la pedrera. Ho tenia tot per fer-se un lloc en el futur del club, però les coses no van sortir com esperava.

Les lesions li van passar factura i en un Barça Femení ple d'estrelles, obrir-se pas és una missió gairebé impossible. Ona buscava minuts, protagonisme, sentir-se important. I ha trobat aquesta oportunitat just a l'altra banda de la ciutat.

En les seves primeres paraules com a blanc-i-blava ho va deixar clar: “Vull agafar experiència a la màxima categoria”. Una decisió comprensible, però dolorosa per a qui la va veure créixer de blaugrana.

Un derbi que serà especial

Aquesta temporada, Ona Baradad s'enfrontarà per primer cop al Barça com a rival. Ho farà amb la samarreta de l'Espanyol, serà un partit diferent, personal. Per a ella, una prova de foc, per al Barça, una demostració del que ha deixat escapar

El futbol té aquestes històries. De somnis complerts, de camins que se separen i de retrobaments plens d'emocions trobades. I encara que Ona només buscava una oportunitat per créixer i demostrar el seu talent, a Can Barça la seva marxa no ha passat desapercebuda