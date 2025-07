La condició de Joao Cancelo per tornar al Barça sorprèn: el València en surt guanyant

La rumorologia dels últims dies situa Joao Cancelo de tornada al Camp Nou. El lateral portuguès, que ja va jugar cedit a les ordres de Xavi Hernández, milita actualment a l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita. Tanmateix, mai ha amagat que el seu gran somni és tornar al Barça.

Ho ha dit en múltiples ocasions, per activa i per passiva: el seu desig és jugar al club català.

Tot i el seu èxit al futbol saudita, Cancelo segueix somiant amb vestir de nou la samarreta blaugrana. Ara, els últims rumors apunten que aquest retorn podria estar més a prop que mai.

La polivalència de Cancelo, clau per a Xavi

Des de fa alguns dies, diversos mitjans apunten que Joao Cancelo s'ha colat a l'agenda del FC Barcelona per reforçar ambdós laterals.

La seva polivalència, que li permet jugar tant per la banda dreta com per l'esquerra, és un factor molt valorat per Xavi Hernández.

A la plantilla actual del Barça, Héctor Fort i Gerard Martín són els suplents de Jules Koundé i Alejandro Balde, respectivament.

Això demostra que el fitxatge de Cancelo seria un gran encert, ja que la seva arribada milloraria considerablement les opcions als laterals.

Un preu assequible per al Barça

El que més sorprèn dels rumors és que, segons diverses fonts, el preu de sortida de Cancelo seria relativament assequible: 15 milions d'euros.

Aquesta xifra és molt més baixa del que molts esperaven, cosa que podria facilitar l'operació per al Barça.

Tot i que Cancelo no està en els seus millors moments a l'Al-Hilal, la seva qualitat segueix sent innegable.

El fet que el Barcelona el pugui fitxar per una xifra raonable el converteix en una opció molt atractiva per reforçar la plantilla.

La clau: la sortida d'Héctor Fort

Tanmateix, perquè el retorn de Cancelo al Barça es faci realitat, és fonamental que el València col·labori.

El club xe està disposat a oferir 7 milions d'euros per fer-se amb els serveis d'un Héctor Fort que actualment és suplent al FC Barcelona.

Si Fort accepta sortir i recalar a Mestalla, l'arribada de Cancelo al Camp Nou serà molt més senzilla. Aquesta operació podria ser clau perquè el somni de Joao Cancelo es faci realitat.

El retorn de Cancelo és a prop

Caldrà estar molt atents al que passi els pròxims dies amb aquest assumpte.

El retorn de Joao Cancelo al Barça és cada cop més a prop i els pròxims moviments al mercat de fitxatges decidiran si finalment complirà el seu desig de tornar a Barcelona.