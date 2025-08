Màxima sorpresa amb Nico Paz, la notícia arriba d’Itàlia: tensió al Bernabéu

La figura de Nico Paz ha irromput amb una enorme qualitat en el futbol italià. Ha demostrat ser un mitjapunta clàssic, amb capacitat per arribar des de la segona línia i generar moltes ocasions de gol. En només una temporada s'ha convertit en la gran revelació de la Serie A.

Va ser escollit com a millor jugador sub‑23 del campionat, consolidant la seva posició com a talent emergent a Europa. El Real Madrid va cometre un error deixant-lo marxar l'estiu passat per només 6 milions d'euros. Un escenari que podria empitjorar si el Como compleix amb les seves intencions.

Una temporada de consagració a Como

Nico Paz, amb només 20 anys, ha explotat a Itàlia sota la direcció de Cesc Fàbregas guanyant-se el reconeixement d'experts i aficionats. Ha completat una primera temporada històrica a Itàlia gràcies als seus 6 gols i 9 assistències en 35 partits. Al Como ha trobat l'entorn ideal per progressar i brillar sense la pressió que existeix al Real Madrid.

Aquest èxit ha generat rumors les últimes setmanes sobre el seu futur. Nico Paz ja ha confirmat que no tornarà al Bernabéu aquest estiu i que seguirà al Como la pròxima temporada. Florentino Pérez es va guardar una opció de recompra per menys de 10 milions, però Xabi Alonso ha decidit no executar-la i l'equip italià vol aprofitar la situació.

El Como pretén comprar el 100 % dels drets de Nico Paz

La premsa italiana apunta que el Como vol adquirir el 100 % dels drets de Nico Paz. Actualment, el Real Madrid conserva el 50 % i manté control parcial sobre el seu futur. El club llombard veu en ell una peça clau i busca negociar per comprar també aquesta part que posseeix el club blanc.

Aquesta operació ha encès les alarmes al Real Madrid. L'afició blanca no vol perdre un talent tan prometedor criat a La Fábrica.

El Real Madrid respon al Como després del cas Nico Paz

El normal seria que el Real Madrid digués NO a la proposta italiana. L'entitat blanca podria esperar un any més i activar l'opció de recompra l'estiu següent, mantenint la porta oberta per portar-lo de tornada. Aquesta estratègia permetria a Nico Paz continuar creixent abans de tornar al Bernabéu.

La pressió sobre el club blanc és cada cop més gran. La continuïtat de Nico Paz a Itàlia significa un repte per al Real Madrid. La decisió final dependrà de com evolucioni el seu rendiment i de l'interès real del club que el va formar.