Mateo Lahoz deixa clar amb qui va a la final de la Copa del Rei: 'L'àrbitre és...'

Mateo Lahoz s'ha convertit en protagonista involuntari de la gran final de la Copa del Rei. L'exàrbitre i que ara comenta per a Movistar, s'ha tret la careta durant la retransmissió del partit. La seva anàlisi d'un clar penal ocorregut a la primera meitat no deixa lloc a dubtes, els seus colors estan clars.

FC Barcelona i Real Madrid han arribat a la final disputada a Sevilla en moments de forma molt diferents. Els catalans, amb la moral pels núvols després de la classificació per a les semifinals de la Champions League, volen aixecar el seu segon títol de la temporada després de la Supercopa d'Espanya. En canvi, els d'Ancelotti han arribat pràcticament sentenciats, sense gairebé opcions a LaLiga i eliminats de la Champions, i amb la Copa del Rei com a únic títol a l'abast.

Mateo Lahoz es mulla i s'equivoca

La final de la Copa del Rei, com no podia ser d'una altra manera, ha deixat moments polèmics i Mateo Lahoz, en la seva funció d'analista arbitral, s'ha mullat. En una jugada molt evident, que ni De Burgos Bengoetxea ni el VAR han volgut intervenir de manera incomprensible, Mateo l'ha liat.

Cap al final de la primera meitat, després d'un córner executat pel Barça i que ha acabat impactant al pal, Dani Ceballos ha agafat clarament Pau Cubarsí. Un penal que s'ha anat al limbe, i sobre el qual Mateo Lahoz ha intentat desviar l'atenció ràpidament. El que passa és que l'agafada de Ceballos sobre Cubarsí és tan evident que Mateo ha quedat retratat després de donar la seva opinió.

La jugada, després d'impactar al pal, ha sortit rebotada i el Real Madrid ha iniciat una contra que ha acabat en servei de banda. Just en aquell instant, quan els blancs es disposaven a treure, De Burgos ha aturat el partit per atendre el VAR. I ha estat llavors quan, Mateo Lahoz, ha ficat la pota.

"Jo crec que l'àrbitre s'equivoca. Està demanant que no es reprengui, però és que clarament es veu que no hi ha res i el Real Madrid tenia disposició per seguir jugant". Mateo Lahoz, sens dubte, s'ha tret la careta amb el seu comentari.

Més enllà del comentari de Mateo Lahoz, sembla evident que Dani Ceballos ha comès penal sobre Pau Cubarsí. El '19' del Real Madrid ha agafat clarament el central culé, que només havia d'empènyer la pilota. Una acció que, després de la polèmica de la prèvia, cobra encara més rellevància.