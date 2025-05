Marta Torrejón trenca el silenci sobre el seu futur al Barça Femení: 'La veritat...'

Marta Torrejón, una de les jugadores més emblemàtiques del Barça Femení, ha estat part fonamental dels èxits de l'equip en els últims anys. Amb 35 anys, la defensa de Mataró segueix demostrant que, malgrat el temps, el seu nivell de joc continua sent d'elit.

La seva recent actuació contra el Levante Badalona va deixar clar que, quan el Barça la necessita, ella sempre està llesta per respondre. No obstant això, amb el final de la temporada acostant-se, la pregunta que molts es fan és: què passarà amb el seu futur?

Un retorn triomfal

El passat partit contra el Levante Badalona va ser una d'aquestes mostres de per què Marta Torrejón continua sent una peça clau en el Barça. Encara que no havia jugat des del duel de lliga contra el Sevilla i s'havia perdut el partit contra el Chelsea, el seu retorn a la titularitat no va poder ser més contundent.

La jugadora va marcar un gol espectacular, el seu característic ‘Torregol’ de cap a la sortida d'un córner, que va ajudar el seu equip a acostar-se encara més al títol de Lliga.

Què passarà amb el futur de Marta?

El 30 de juny és una data clau per a Marta Torrejón, ja que el seu contracte amb el Barça Femení expira en aquesta data. Amb el final de la temporada a l'horitzó, el seu futur s'ha convertit en un tema de conversa constant entre els aficionats.

En una recent intervenció en zona mixta, la capitana va ser preguntada sobre el seu futur i, amb la seva característica tranquil·litat, va trencar el silenci.

“La veritat és que de pistes no n'hi ha gaires...”, va confessar. “El que sí que puc dir és que estic molt tranquil·la, molt concentrada, perquè tenim encara tres títols per guanyar. És veritat que és ja el final de temporada, però ja dic, estic concentrada en el dia a dia i en el partit rere partit”

Compromís total amb el Barça

Malgrat els dubtes sobre el seu futur, el que està clar és que Marta Torrejón segueix plenament compromesa amb el Barça. La situació d'incertesa no sembla afectar el seu rendiment ni el seu enfocament en els desafiaments que encara té per davant.

El desig de l'afició és clar: volen veure Marta Torrejón seguir defensant els colors del Barça. Si decideix quedar-se, seria una gran alegria per a tots els seguidors del club. No obstant això, també existeix la possibilitat que la jugadora decideixi retirar-se, posant fi a la seva carrera en el club que la va veure brillar.

El que és cert és que, independentment del que decideixi, Torrejón sempre serà recordada com una de les jugadores més importants en la història del Barça Femení.