Intercanvi inesperat entre el Barça i la Reial Societat: Eric García diu adeu al Camp Nou

Eric García s'ha convertit en el comodí del Barça, demostrant la seva capacitat per adaptar-se tant al centre de la defensa com al centre del camp. La seva versatilitat li ha permès guanyar-se la confiança d'entrenadors i companys, consolidant-se com un recurs valuós en l'esquema tàctic de Flick. Ara bé, malgrat el seu desig de triomfar al Camp Nou, les circumstàncies actuals semblen encaminar-lo cap a una nova etapa en la seva carrera.

Aquest any, amb Flick al comandament, Eric García ha alternat entre titularitats i suplències. La competència en la seva posició i les múltiples opcions tàctiques han limitat el seu protagonisme. El seu valor de mercat s'estima en al voltant de 15 milions i aquesta valoració, sumada a la seva polivalència, ha despertat l'interès de diversos clubs, entre ells la Real Sociedad.

L'interès de la Real Sociedad en Eric García i un possible intercanvi

La Real Sociedad ha mostrat un fort interès en Eric García. Imanol Alguacil veu en ell una peça clau per reforçar la seva plantilla, destacant la seva adaptabilitat i qualitat tècnica. El club txuri-urdin ha seguit de prop la seva evolució i està disposat a negociar la seva incorporació; de fet, gairebé va aconseguir tancar el seu traspàs al gener, però finalment no va poder ser.

Ara, segons noves informacions, Barça i Real Sociedad podrien concretar un intercanvi que beneficiï ambdues parts. L'operació implicaria la sortida d'Eric García del Camp Nou a canvi de la incorporació de Takefusa Kubo al conjunt català. Kubo, extrem japonès de 24 anys, ha brillat a la Real Sociedad, destacant-se per la seva rapidesa i habilitat en l'un contra un.

Eric García, clau per abaratir l'operació de Takefusa Kubo

El Barça contempla diferents modalitats perquè Takefusa Kubo pugui jugar al Camp Nou. Una opció és la cessió d'Eric García a la Real Sociedad, permetent-li acumular minuts i experiència. Una altra possibilitat és el seu traspàs definitiu per una suma propera als 10 milions d'euros, la qual cosa permetria rebaixar el preu del japonès.

La sortida d'Eric García obriria la porta a noves incorporacions al Barça. A més de la possible arribada de Takefusa Kubo, el club podria explorar el mercat a la recerca d'un lateral dret que ofereixi descans i competència a Koundé. Aquestes decisions formen part de l'estratègia del Barça per equilibrar la seva plantilla i adaptar-se a les exigències de la pròxima temporada.