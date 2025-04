Del Liverpool al Barça, Fabrizio Romano ho confirma: Hi ha nou soci per a Lewandowski

El FC Barcelona està completant la seva millor temporada dels últims anys. Sota la direcció de Hansi Flick, l'equip ha aconseguit una transformació radical en poc temps. La moral del vestidor s'ha disparat i el conjunt català ha trobat el seu equilibri.

A nivell defensiu, no hi ha llacunes; el centre del camp funciona com una màquina perfectament engrassada i, en atac, Lewandowski està en el seu millor moment. L'ariet polonès, als seus 36 anys, continua demostrant per què és un dels millors del món, però el Barça sap que la transició a una nova etapa és a prop. Malgrat l'excel·lent temporada, la directiva i el cos tècnic saben que l'equip necessita canvis per mantenir-se competitiu a llarg termini.

Lewandowski, encara que continua sent un pilar fonamental, està en la recta final de la seva carrera, i el seu successor ha de ser trobat aviat. El Barça ja ha començat a planificar el futur del seu atac, i una de les opcions més atractives per reforçar aquesta zona ha cobrat força en les últimes hores. Almenys així ho ha confirmat Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano assenyala el camí: El successor de Lewandowski

Fabrizio Romano, un dels periodistes més fiables del mercat de fitxatges, ha confirmat que Darwin Núñez deixarà el Liverpool aquest estiu. Aquesta notícia ha encès les alarmes al Barça, que veu en l'uruguaià una opció ideal per completar la seva davantera.

Darwin Núñez, conegut pel seu imponent físic, la seva rapidesa i la seva capacitat per marcar gols, és un davanter que encaixaria perfectament en l'estil de joc del Barça. Amb les seves característiques, Darwin podria ser el soci perfecte per a Lewandowski, a més de ser una opció viable per al futur del club.

L'interès del FC Barcelona en Darwin Núñez té sentit, ja que l'uruguaià posseeix l'olfacte golejador que l'equip necessita. Deco, Hansi Flick i Joan Laporta estan en la recerca d'un '9' que pugui marcar la diferència en atac, i l'exjugador del Benfica sembla complir amb tots els requisits. A més, el fet que Lewandowski continuï sent el titular permetria que Darwin s'adapti a l'estil de joc del Barça i es formi com el seu successor en el futur proper.

L'anunci de Fabrizio Romano ha fet que les especulacions sobre el futur de Darwin Núñez es disparin. Aquest estiu es perfila com a crucial per al futur del FC Barcelona. El fitxatge de Darwin, si es materialitza, permetria a l'equip culé assegurar una transició dolça en la punta d'atac, ja que Lewandowski ja afronta la recta final de la seva exitosa trajectòria.